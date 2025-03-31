Путин заверил, что РФ будет делать все для укрепления Военно-морского флота

Военно-морской флот - это одна из основных гарантий безопасности государства, считает президент РФ

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что для укрепления Военно-морского флота России будет делаться все необходимое. Об этом он сообщил, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

"Не беспокойтесь! Мы считаем, что Военно-морской флот - это одна из основных гарантий безопасности государства, стратегической стабильности в мире в целом, поскольку у нас баланс существует известный стратегический с США. Мы будем самым бережным образом к этому относиться, будем делать все своевременно", - сказал он, отвечая на вопрос, о перспективах развития флота. "Мы будем делать все для того, чтобы не только сохранять эту составляющую Вооруженных Сил России, но и укреплять ее", - добавил он. Путин уточнил, что планируется построить еще пять кораблей "Ясень-М" и три корабля "Борей-А".

Путин напомнил, что во все времена существовало много вопросов и проблем. "У нас Россия - сухопутная держава. Огромная территория, но не случайно еще со времен Петра Первого закладывались традиции судостроения, традиции военно-морского флота. В принципе, они были и раньше, просто Петр Первый поставил это на совершенно новую базу, на совершенно новую основу", - сказал глава государства.