Снижение боеспособности британской армии и момент истины на Украине (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: британские вооруженные силы переживают кризис боеготовности

Военные действия на Украине вскрыли глубинные проблемы европейских армий, накопленные со времен холодной войны, пишет Al Mayadeen. При этом завершение конфликта лишь усугубит эти недостатки, ставя под вопрос саму возможность Запада проводить масштабные операции.

Мухаммед Абдо (محمد عبده)

Начало военных действий на Украине выявило структурные проблемы, поразившие многие европейские армии после окончания холодной войны, а прекращение этого конфликта обнажит эти проблемы еще больше.

Париж и Лондон надеются сформировать "миротворческий контингент" на территории Украины для разведения противоборствующих сторон, создать военно-воздушные силы для наблюдения за режимом прекращения огня и развернуть сухопутные войска вдоль линии фронта.

Оставим в стороне вопрос о том, насколько это вообще реалистично, учитывая твердую позицию России в отношении прекращения огня, и обратим внимание на очень важный момент. Готова ли британская и французская армии пойти на этот шаг, который грозит прямым столкновением с российскими войсками в случае нарушения режима прекращения огня или его полного срыва? Это является одной из главных причин, почему многие европейцы не поддерживают реализацию этого предложения и предпочитают, чтобы европейские военные — после введения режима прекращения огня — занимались обучением украинских военнослужащих, одновременно защищая западные границы Украины с помощью систем ПВО, развернутых в Польше. Это наиболее реалистичное предложение, учитывая вышеупомянутые факторы.

Вопросы о боеспособности британской армии

Конфликт на Украине выявил серьезные недостатки в армиях Европы, особенно французской, немецкой и британской. Вооруженные силы Великобритании находятся в очень плачевном состоянии. Бывший начальник британского Генерального штаба Патрик Сандерс заявил, что важно иметь достаточное количество квалифицированных военных кадров и извлечь уроки из конфликта на Украине и тех трудностей, с которыми столкнулся Киев при наборе и обеспечении пехоты. Сандерс сделал несколько громких заявлений во время своего пребывания на посту начальника Генштаба британской армии, прежде чем уйти в отставку в июне прошлого года. Он обозначил ключевые проблемы, влияющие на боеспособность британской армии.

В начале прошлого года Сандерс призвал подготовить "гражданскую армию" на случай масштабного военного конфликта, приведя в пример меры, принимаемые некоторыми европейскими странами для укрепления своего оборонного потенциала. В августе того же года он заявил, что если Великобритания не восстановит свои запасы смертоносного оружия, исчерпанные из-за помощи Украине, то окажется перед угрозой войны с Россией. Нынешний командующий британской армией Роланд Уокер, в свою очередь, предупредил, что британская армия должна быть готова вести "большую войну" в ближайшие три года, поскольку Россия якобы попытается "отомстить" европейским странам за помощь ВСУ после введения режима прекращения огня.

Возвращаясь к заявлению бывшего начальника Генштаба Великобритании Патрика Сандерса, можно сказать, что он весьма пессимистично оценивает будущее британской военной мощи. Такой вывод можно сделать из речи, которую он произнес в тот день, когда ушел со своего поста. Она стала продолжением серии "откровенных" заявлений Сандерса о британских вооруженных силах. Сандерс неоднократно говорил о снижении боеготовности британской армии и ее способности отвечать на угрозы.

Такой пессимизм объясняется твердой убежденностью британских военных: постоянное сокращение оборонного бюджета с конца 1950-х годов подорвало возможности модернизации армии. Если в годы холодной войны на оборону тратили 6% ВВП, то сейчас — лишь 2,3%. Хотя правительство планирует увеличить расходы до 2,5% к 2027 году, военные настаивают на 2,65%. Причём в эти цифры включены расходы, которые сложно назвать непосредственно военными. Оборонный бюджет на текущий финансовый год составляет 56,4 миллиарда фунтов стерлингов (2,3% ВВП), включая 0,65 миллиарда фунтов стерлингов на военные пенсии и 0,22 миллиарда фунтов стерлингов на так называемые "независимые органы".

Может ли Лондон принять участие в миротворческой миссии на Украине?

Текущие предложения по развертыванию миротворческих сил на Украине включают возможное участие от 12 000 до 20 000 британских военнослужащих. Однако эти планы вскрыли старые проблемы армии: нехватку боеготовой техники, дефицит кадров и недостаток финансирования для таких масштабных операций. Конфликт на Украине, равно как и сокращение расходов на оборону, оказали значительное негативное влияние на все вышеперечисленное.

Численность боеспособных танков в армии достигла рекордного минимума. У Лондона осталось 213 танков Challenger 2 после передачи 14 из них Украине. Стоит отметить, что в 1990-х годах Великобритания закупила 400 танков Challenger 2. За последние два десятилетия боеготовность этих танков значительно снизилась из-за сокращения финансирования на регулярное техническое обслуживание и закупку запасных частей. В настоящее время лишь 160 танков пригодно для боевого применения. Программа модернизации танков Challenger 2 до уровня Challenger 3 реализуется крайне медленно.

У Британии также есть 100 самоходных гаубиц AS-90. К 2020 году осталось только 24 боеспособные гаубицы из-за дефицита запасных частей и боеприпасов. После начала специальной военной операции Лондон передал Киеву 32 установки AS-90, что привело к острой нехватке самоходных артиллерийских установок в британской армии. Это побудило Великобританию закупить у Швеции 14 САУ Archer в качестве временного решения, пока армия не получит Boxer, которые Лондон и Берлин договорились совместно производить в прошлом году.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что бронетанковые силы, необходимые любым миротворческим подразделениям на территории такой большой страны, как Украина, находятся в плачевном состоянии. Модернизация танков Challenger 3 будет длиться еще как минимум два года, а поставки Boxer еще даже не начались. Бронетранспортеры Warrior 767, выпущенные в 1980-х годах, по-прежнему занимают доминирующее положение в британской армии. Стратегия "Солдат будущего", объявленная Министерством обороны Великобритании в 2021 году, включала снятие с вооружения этих БТР и ускорение поставок 500 немецких бронемашин Boxer. Подписание контакта стоимостью 2,3 миллиарда фунтов стерлингов состоялось еще в 2019 году, но пока еще ни один бронетранспортер не был принят на вооружение.

Численность армии и затраты — главная проблема Лондона

За последние годы численность регулярных войск британской армии сократилась примерно со 100000 человек в 2020 году до почти 70000 человек на сегодняшний день. Причиной стала объявленная в 2021 году стратегия "Солдат будущего", чья первоочередная задача — сократить численность регулярных войск до 73000 человек к 2025 году. Это сокращение отодвинуло на второй план возможность быстрого развертывания британских пехотных подразделений для зарубежных миссий. Пожалуй, наиболее ярким примером являются учения НАТО Steadfast Dart, прошедшие в Румынии. В них участвовало 2500 британских военнослужащих, что составляет лишь 10% от так называемого "миротворческого контингента" с численностью примерно 100000 человек, который предлагается ввести на Украину.

Даже если бы Лондон смог собрать 12000 военнослужащих, через шесть-восемь месяцев ему потребовалось бы произвести ротацию (то есть заменить их другими 12000 военнослужащими), и повторять этот процесс снова и снова. Учитывая текущий уровень финансирования, у британской армии просто нет на это денег. Что касается расходов на любую миротворческую миссию на Украине, то развертывание 12000-15000 военнослужащих обойдется как минимум в 3-5 миллиардов фунтов стерлингов, что выходит за рамки оборонного бюджета Великобритании.

Начало военных действий на Украине выявило структурные проблемы, поразившие многие европейские армии после окончания холодной войны, а прекращение этого конфликта обнажит эти проблемы еще больше. В то время как небольшие европейские страны успешно модернизируют свои армии, ведущие военные державы сильно отстали по многим параметрам. Это создает серьезные проблемы для этих стран, особенно в свете новой позиции США в отношении европейской безопасности, суть которой заключается в том, что Вашингтон перестанет защищать Европу — как в финансовом, так и в материально-техническом отношении.