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Интерфакс-АВН

Путин сообщил о планах усилить ВМФ восьмью атомными подлодками

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Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машин
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Видео:

Мурманск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о планах строительства для ВМФ России восьми атомных подводных лодок - пяти многоцелевых и трех стратегических.

В четверг Путин, находясь в Мурманске, вышел на связь с предприятием "Севмаш" (Северодвинск) и принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки "Пермь" модернизированного проекта "Ясень-М".

"Планируется построить еще пять таких кораблей", - сказал Путин на встрече с экипажем многоцелевой атомной подлодки "Архангельск".

"Плюс еще три корабля "Борей-А", - сообщил президент.

Проекты "Ясень-М" и "Борей-А" относятся к четвертому поколению подлодок.

"Ясень-М" вооружены крылатыми ракетами "Оникс", "Калибр", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
ГЗЛА
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