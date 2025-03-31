Путин сообщил о планах усилить ВМФ восьмью атомными подлодками

Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Видео:

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023.

Мурманск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о планах строительства для ВМФ России восьми атомных подводных лодок - пяти многоцелевых и трех стратегических.

В четверг Путин, находясь в Мурманске, вышел на связь с предприятием "Севмаш" (Северодвинск) и принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки "Пермь" модернизированного проекта "Ясень-М".

"Планируется построить еще пять таких кораблей", - сказал Путин на встрече с экипажем многоцелевой атомной подлодки "Архангельск".

"Плюс еще три корабля "Борей-А", - сообщил президент.

Проекты "Ясень-М" и "Борей-А" относятся к четвертому поколению подлодок.

"Ясень-М" вооружены крылатыми ракетами "Оникс", "Калибр", а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон".