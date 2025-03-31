Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"

Путин особо отметил мощь, точность и скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон"

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет "Циркон" к цели.

Президент в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" напомнил, что на воду был спущен атомный подводный крейсер "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"С учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи", - сказал Путин. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.