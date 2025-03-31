Путин пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"

Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за чашкой чая пообщался с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".

Российский президент в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск". На борту главе государства показали, как оборудована подлодка внутри. В частности, Путин ознакомился с жилым отсеком, предназначенным для отдыха и сна моряков-подводников.

Также Путин пообщался с экипажем подлодки за чашкой чая. На столах у участников беседы были различные угощения: пирожки, печенье и вафли. Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года.

"Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.