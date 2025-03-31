Путин назвал основу стратегической безопасности России

Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российский военный флот составляет основу стратегической безопасности страны, сказал президент РФ Владимир Путин во время общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".

В ходе общения Путин сообщил, что Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики. Они должны быть боеспособными и эффективными.

"Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составляет основу нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Путин, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.