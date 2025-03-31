Путин рассказал, каким требованиям должны отвечать новые корабли

Путин: новые корабли должны отвечать современным требованиям, быть эффективными

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".