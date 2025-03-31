Войти
ТАСС

Глава ОСК: "Севмаш" будет обеспечен новыми госзаказами, аналогичными текущим

381
0
0
Производственное объединение "Севмаш"
Производственное объединение "Севмаш".
Источник изображения: ПО "Севмаш"

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 27 марта. /ТАСС/. Северодвинское предприятие Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Севмаш" планируется обеспечить новыми государственными заказами, аналогичными выполняемым в настоящее время. Об этом заявил генеральный директор Андрей Пучков во время церемонии вывода из эллинга атомной подлодки проекта 885М "Пермь".

"Сейчас мы выходим на новые заказы, аналогичные тем, что вы строите. Загрузка предприятия на перспективу позволит продолжить программу модернизации и технологического перевооружения, создавать для вас комфортные и безопасные условия труда", - сказал Пучков.

Глава ОСК отметил, что коллектив "Севмаша" традиционно сохраняет высокую производственную планку. "Благодаря вашей работе создается группировка новейших кораблей атомного подводного флота. За последние годы "Севмаш" набрал высокие темпы строительства. В боевой состав Военно-морского флота поступает по одной-две атомные подводные лодки в год", - подчеркнул Пучков.

Атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" заложена на предприятии ОСК "Севмаш" 29 июля 2016 года. Проектант - конструкторское бюро ОСК "Санкт-петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". АПЛ "Пермь" является пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

"Севмаш" приступил к строительству атомных подводных крейсеров модернизированного проекта "Ясень-М" в 2009 году с закладки головной АПЛ "Казань". Корабль передан в состав Военно-морского флота 7 мая 2021 года. В рамках выполнения программы ГОЗ по созданию многоцелевых АПЛ предприятие также построило и передало ВМФ атомные подводные крейсеры "Новосибирск" (2021), "Красноярск" (2023), и "Архангельск" (2024). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
Гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 19:59
  • 8272
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.03 18:31
  • 5
Об естественном и социальном отборах как необходимых условиях развития
  • 31.03 16:35
  • 102
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 31.03 12:34
  • 2
Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН
  • 31.03 11:34
  • 1
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
  • 31.03 04:59
  • 0
Вот интересно в связи с разговорами о завершении СВОйны.
  • 31.03 04:01
  • 0
Ответ на "Владимир Путин допустил возможность временного введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН"
  • 31.03 02:39
  • 312
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 31.03 02:18
  • 1
Как Франция наводит украинские удары
  • 31.03 01:28
  • 0
О "сдерживании России" еврославянскими Аника-воинами.
  • 30.03 21:10
  • 0
Ответ на ""Сдержать Россию": зачем Польше нужны войска США"
  • 30.03 20:11
  • 0
Немного о "НАТО на краю пропасти"
  • 30.03 20:11
  • 1
Ответ на "Украина. В погоне за победой ЕС навредил сам себе, а НАТО теперь беззащитна (IL Fatto Quotidiano, Италия)"
  • 30.03 17:47
  • 6
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 30.03 14:16
  • 8614
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков