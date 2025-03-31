Глава ОСК: "Севмаш" будет обеспечен новыми госзаказами, аналогичными текущим

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 27 марта. /ТАСС/. Северодвинское предприятие Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Севмаш" планируется обеспечить новыми государственными заказами, аналогичными выполняемым в настоящее время. Об этом заявил генеральный директор Андрей Пучков во время церемонии вывода из эллинга атомной подлодки проекта 885М "Пермь".

"Сейчас мы выходим на новые заказы, аналогичные тем, что вы строите. Загрузка предприятия на перспективу позволит продолжить программу модернизации и технологического перевооружения, создавать для вас комфортные и безопасные условия труда", - сказал Пучков.

Глава ОСК отметил, что коллектив "Севмаша" традиционно сохраняет высокую производственную планку. "Благодаря вашей работе создается группировка новейших кораблей атомного подводного флота. За последние годы "Севмаш" набрал высокие темпы строительства. В боевой состав Военно-морского флота поступает по одной-две атомные подводные лодки в год", - подчеркнул Пучков.

Атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" заложена на предприятии ОСК "Севмаш" 29 июля 2016 года. Проектант - конструкторское бюро ОСК "Санкт-петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". АПЛ "Пермь" является пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

"Севмаш" приступил к строительству атомных подводных крейсеров модернизированного проекта "Ясень-М" в 2009 году с закладки головной АПЛ "Казань". Корабль передан в состав Военно-морского флота 7 мая 2021 года. В рамках выполнения программы ГОЗ по созданию многоцелевых АПЛ предприятие также построило и передало ВМФ атомные подводные крейсеры "Новосибирск" (2021), "Красноярск" (2023), и "Архангельск" (2024).