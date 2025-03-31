«Цирконовый» ответ: в Северодвинске спустили на воду подводный носитель гиперзвука

На торжественной церемонии Владимир Путин пообещал и дальше укреплять ВМФ России

Владимир Путин во время торжественной церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Пермь» отметил, что это первая многоцелевая подлодка, которая получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». По словам экспертов, «Пермь» предназначена для выполнения целого ряда задач, она способна эффективно уничтожать как морские, так и наземные цели.

Самая совершенная и современная

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев доложили главе государства, что стапельный этап строительства подводной лодки завершен и попросили разрешить начат спуск на воду.

— Разрешаю, — дал команду глава государства.

Потом президент поздравил всех военных моряков и корабелов России с большим этапным событием.

— Сегодня в Северодвинске, на легендарном «Севмаше» спускается на воду новая многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь». Мы продолжаем серийный выпуск современных подводных ракетоносцев, и это уже пятая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М». В следующем году она должна войти в состав Военно-Морского флота и приступить к выполнению боевых задач, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что «Пермь» стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые ракеты «Циркон».

— Мы продолжили и продолжим дальше укреплять Военно-Морской флот, включая его стратегическую составляющую, в целом наращивать темпы и объёмы строительства надводных и подводных кораблей разных проектов, оснащать их новейшим оружием, оборудованием, средствами связи, — сказал Владимир Путин.

По словам президента, такие подводные лодки усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне.

Подводная лодка «Пермь» проекта 885М — это шестая лодка семейства 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— Всего планируется построить, как минимум, десять подводных лодок этого проекта, — отметил военный эксперт. — Это ударные атомоходы, которые правильнее назвать многоцелевыми. Они оснащены как торпедными, так и ракетными комплексами: у нее восемь пусковых установок ракет вертикального пуска и десять торпедных аппаратов. «Пермь» отличается от предыдущих лодок проекта тем, что на ней установлены более совершенные пусковые установки, которые могут применять ракеты «Циркон». Все последующие за ней «Ясени-М» получат возможность использовать эти ракеты.

Это самая современная российская атомная подводная лодка и наиболее совершенная по шумности, отметил эксперт.

— Она находится на уровне лучших мировых образцов, — отметил Дмитрий Корнев. — Со строительством этой серии лодок возможности Военно-морского флота России значительно изменятся — станут более серьезными. Эта лодка может действовать в любой точке мирового океана, ограничений для нее нет.

Модернизация идет на пользу военной технике, так как повышает боевой потенциал, рассказал «Известиям» руководитель клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

— «Пермь» оснащена новейшими гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые существенно повышают ее боевые возможности, — объяснил он. — В свое время аналогичные подлодки несли боевое дежурство в Средиземном море. Оттуда могли нанести удар удары практически по любой точке Европы.

Подводные лодки этого проекта предназначены для решения широкого круга задач, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

— Эти АПЛ могут бороться с вражескими субмаринами, защищать свои подводные ракетоносцы в районах их дежурства, атаковать цели на поверхности. Борьба с авианесущими ударными группами — едва ли не их основное предназначение, — отметил он. — Эти лодки несут разнообразное ракетное вооружение — от противокорабельных до стратегических крылатых ракет типа «Калибр». Кроме того, «Пермь» — это первая лодка проекта 885М, в которой с самого начала была заложена возможность стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Последующие в серии лодки также получат эти возможности. Более ранние тоже смогут их применять, но уже после дооборудования. В целом — это очень хорошая, сложная лодка. Хотелось бы, чтобы их было больше и строили их быстрее. В этом направлении есть куда расти.

Серию многоцелевых подводных лодок четвертого поколения «Ясень» начали создавать с 1993 года. Строительство головного корабля заняло два десятилетия. Лишь в 2014 году лодка «Северодвинск», была передана флоту. Следующие, серийные корабли строятся по уже модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Субмарины оснащены торпедами и современными крылатыми ракетами и могут наносить удары не только по надводным и подводным кораблям, но и по наземным объектам. Для поражения кораблей они могут применять сверхзвуковые «Ониксы», а для ударов по сухопутным объектам предназначены «Калибры».

Сегодня в строю находятся пять кораблей проекта «Ясень». «Северодвинск», «Казань» и «Архангельск» несут службу на Северном флоте. «Новосибирск» и «Красноярск» входят в состав Тихоокеанского флота.

Как идет обновление подводных сил флота

В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в 2024 году российский флот получил 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевую атомную подводную лодку и малые ракетные корабли — носители высокоточного оружия большой дальности.

Предшественница «Перми» — пятая по счету в серии подводная лодка проекта 885М «Архангельск» — пополнила Северный флот 27 декабря.

31 января прошлого года в состав 161-й бригады подводных лодок Северного Флота включили первую серийную неатомную подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», вооруженную крылатыми ракетами «Калибр».

В октябре была выведена из цехов «Адмиралтейских верфей» и спущена на воду очередная лодка проекта 636 «Якутск». Это уже шестая субмарина для 19-й бригады подводных лодок Тихоокеанского флота, ее вступление в состав ВМФ планируется в этом году.

В феврале прошлого года был выведен из эллинга «Севмаша» восьмой по счету стратегический подводный ракетоносец проекта 955А «Князь Пожарский». Лодка еще проходит испытания и должна быть принята в состав ВМФ в июне этого года.

Роман Крецул

Богдан Степовой