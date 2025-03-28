Завершены испытания обновленного двигателя РД-191М для «Ангары-А5М»

Завершены тесты двигателя РД-191М

Российское НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», объявило о завершении доводочных тестов ракетного двигателя модернизированной модели РД-191М, который будет использоваться в обновленных носителях «Ангара-А5М».

Все проведенные испытания силовой установки, стартовавшие еще весной 2024 года, полностью подтвердили, что характеристики РД-191М находятся в рамках довольно жестких требований соответствующего технического задания. Это говорит о том, что двигатель уже можно запускать в производство и поставлять на сборочные площадки его летные образцы. Напомним, перспективный агрегат РД-191М стал усовершенствованным вариантом проверенного временем РД-191, где в качестве топлива используются кислород с керосином. В настоящее время он применяется в легких ракетах «Ангара-1.2» и тяжелых «Ангара-А5».

РД-191

Новая версия с модельным номером РД-191М отличается от базовой РД-191 увеличенной на 10 % тягой, что обеспечит «Ангаре-А5М» бо́льшую грузоподъемность.

Макс Антонов