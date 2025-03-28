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Техкульт

В России собираются строить плавучие дата-центры

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В России будут созданы плавучие дата-центры

В России стартовали работы по проектированию плавучих дата-центров, которые сейчас находятся на стадии эскизного проектирования и выбора технологий, наиболее подходящих для полноценной реализации такого проекта. В качестве потенциальных заказчиков называют госкорпорации, крупные коммерческие проекты, а также зарубежные государства.

Судя по всему, это будут достаточно крупные несамоходные баржи или самоходные суда с размещенной на них инфраструктурой дата-центра. Большими их плюсами станут практически неограниченное наличие забортной воды для охлаждения, возможность быстрой оперативной смены локации или даже смена юрисдикции, включая кратковременную. Электроэнергия, требуемая для функционирования, будет поставляться от ближайших электростанций на суше, а также от автономных источников — в качестве примера можно предположить мини-АЭС, размещенные прямо на борту судов. Управлять флотом таких плавучих ЦОД будет единая платформа. По расчетам, развертывание плавучих ЦОДов займет намного меньше времени, чем создание их наземных аналогов, и при этом их стоимость будет на 20-30 % ниже.

В России будут созданы плавучие дата-центры

Как считают авторы разработки, инфраструктура Севморпути также может заметно измениться благодаря плавучим ЦОДам — они даже могут выступать майнинговыми фермами на тех территориях, где электроэнергия достаточно дешевая, а ближайшие электростанции загружены не полностью. Также подобные решения могут использоваться как базы по хранению и обработке больших объемов информации при совместной эксплуатации большого количества безэкипажных судов и воздушных беспилотников.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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