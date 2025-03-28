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Газета.ru

Украина атакует Россию новыми дронами FP-1. Что о них известно?

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Источник изображения: gazeta.ru

Украинские войска начали использовать против России новые дроны FP-1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Это было выявлено вскоре после завершения массированных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса страны. Что известно о новых БПЛА - в материале "Газеты.Ru".

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта.

«Беспилотный летательный аппарат FP-1, фото обломков которого сегодня распространили некоторые телеграмм-каналы, ранее уже применялся украинской стороной и в том числе попадал в руки наших военных и в более целостном состоянии», - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Что это за дрон?

Опираясь на эти данные, можно отметить, что FP-1 представляет собой летательный аппарат самолетного типа, он выполнен по двухбалочной схеме с высокорасположенным прямым крылом и хвостовым оперением в виде перевернутой «V», отметил специалист.

В качестве силовой установки используется один двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, вращающий двухлопастный толкающий винт постоянного шага. Масса осколочно-фугасной боевой части аппарата достигает 60 кг.

По мнению Дениса Федутинова, двигатель, установленный на беспилотнике, скорее всего, относится к продуктовой линейке немецкой компании 3W Modellmotoren. Эта компания занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания для управляемых авиамоделей. При этом в ее линейке имеются довольно мощные силовые установки. С учетом параметров беспилотного самолета и носимой им нагрузки можно предполагать, что мощность мотора составляет не менее 30 л.с.

«Обращают на себя внимание фрагменты крыла беспилотного самолета: силовые элементы в легком наполнителе типа пенопласта, сверху покрытого пленкой. Разработчики, очевидно, стремились создать максимально облегченную машину, где масса платформы была бы минимальна по сравнению с массой топлива и боевой части»,

- отметил главный редактор журнала «Беспилотная авиация».

Кроме того, наряду с некоторыми другими максимально упрощенными решениями (такими как уменьшение количества управляющих поверхностей) можно сделать вывод, что перед украинскими инженерами стояла задача, помимо снижения массы БЛА, создать максимально удешевленную конструкцию летательного аппарата. То есть разработчики отчасти пожертвовали управляемостью, но несколько снизили массу и стоимость аппарата, отмечает специалист.

По мнению Дениса Федутинова, это обусловлено тем, что подобные аппараты используются в режиме «камикадзе», то есть при полетах «в один конец». И даже при применении в ином качестве, например, в качестве разведчика, противник исходит из того, что в условиях интенсивных боевых действий, насыщения расположенных вдоль линии боевого соприкосновения подразделений противника средствами противовоздушной обороны и РЭБ "сроки жизни" таких беспилотников будут крайне невелики.

Низкая стоимость беспилотных аппаратов, наравне с доступностью используемых компонентов и технических решений, балансирующих на грани «гаражного» производства, позволяет изготавливать подобные дроны крупной серией, которая потенциально может составлять несколько сотен единиц ежемесячно. Если, конечно, власти Украины предоставляют необходимое финансирование, полагает специалист.

В прошлом году в открытых источниках появлялась информация о том, что на обнаруженных БЛА противника этой модели имелись двузначные номера. На сегодняшних фрагментах БЛА номеров не видно, но можно предположить, что они уже трехзначные, отметил Денис Федутинов.

При этом отсутствие централизации в производстве, опора на распределенную сеть производственных площадок позволяет сделать производственный процесс устойчивым и мало зависящим от ударов российских войск. То есть существуют все основания предполагать, что серийное производство БЛА FP-1 будет только возрастать, делает вывод эксперт.


Михаил Ходаренок

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Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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