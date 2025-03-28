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Военное обозрение

Дать вторую жизнь HUMVEE: США представили новую версию бронеавтомобиля

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HUMVEE 4-CT
HUMVEE 4-CT.
Источник изображения: topwar.ru

Американская компания AM General решила дать вторую жизнь культовому лёгкому бронеавтомобилю HUMVEE, адаптировав его к современному полю боя.

На выставке AUSA Global Force, прошедшей в США, разработчик в честь 40-летия производства этой платформы представил ряд инноваций, направленных на повышение безопасности экипажа и десанта, улучшения мобильности и увеличения эксплуатационной универсальности для выполнения различных задач.

Компания продемонстрировала новую версию HUMVEE 4-CT. Она оснащена системой защиты MARS (MBrace и RollTek System), разработанной IMMI, которая повышает безопасность пассажиров, значительно снижая риск получения серьёзных травм в случае опрокидывания или столкновения. Машина оборудована дистанционно управляемой боевой установкой Protector SR4 от Kongsberg, и системой Axon DedroneOnTheMove, способной, как утверждается, эффективно бороться с дронами.

HUMVEE 4-CT позиционируется как модульный тактический автомобиль, предназначенный для размещения командования, патрулирования и транспортировки грузов. Он вмещает 4 солдат. Модифицированная конструкция позволяет ему передвигаться по труднопроходимой местности. БА оснащён шинами 37 x 12,5R-16,5, обеспечивающими сцепление с различными поверхностями, а также встроенной системой преодоления бродов и дополнительным комплектом для повышения проходимости по воде.

Машина оборудована 6,5-литровым дизельным двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 190 л. с. и крутящим моментом 515 Н·м при 1700 об/мин. Он работает в паре с четырёхступенчатой АКП и двухступенчатой раздаточной коробкой. 95-литровый топливный бак обеспечивает увеличенный запас хода.

В базовой версии HUMVEE 4-CT имеет вес 5 488 кг и грузоподъёмность 2 245 кг, в экспортной модификации – соответственно 6 124 и 1 565 кг.

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Страны
США
Компании
AM General
Kongsberg
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