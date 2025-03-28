Путин назвал спуск АПЛ "Пермь" большим этапом в развитии ВМФ

Путин о спуске на воду АПЛ "Пермь": это большое этапное событие в развитии ВМФ
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Спуск на воду АПЛ "Пермь", на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", стал большим этапным событием в развитии ВМФ, это отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду подводного крейсера.
Спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием", отметил глава государства. "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - указал глава государства.
"Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - обратился Путин.