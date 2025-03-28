Путин назвал спуск АПЛ "Пермь" большим этапом в развитии ВМФ

Путин о спуске на воду АПЛ "Пермь": это большое этапное событие в развитии ВМФ

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Спуск на воду АПЛ "Пермь", на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", стал большим этапным событием в развитии ВМФ, это отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду подводного крейсера.

Спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием", отметил глава государства. "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - указал глава государства.

"Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

"Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - обратился Путин.