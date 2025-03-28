«В любой день подлодка заблокирует пролив»: премьер Испании пугал общественность «российской угрозой»

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На фоне общей милитаризации Европы испанские магнаты опасаются упустить свой шанс на поток инвестиций:

Это один из тех поездов, который проходит только раз

- приводятся их слова в издании Infodefensa.

На этом фоне премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в парламенте, призывая направить средства в оборонный сектор. При этом он не раскрыл перед депутатами никаких конкретных механизмов вливаний, предложив лишь некий общий план по стимулированию отрасли. В итоге его речь ни к какому решению парламентариев не привела.

Послания Санчеса были больше адресованы общественности, чем другим партиям

- говорится в издании.

Как отмечается, только 20% испанцев считают оборону одним из приоритетов. По этому показателю они находятся на одном уровне с Мальтой, занимая последнюю строчку в ЕС. На этом фоне требуется запугать своё население мифической «опасностью», исходящей со стороны России.

Премьер-министр говорил о «гибридных угрозах», о стратегии Москвы по созданию нестабильности с помощью кибератак на критически важную инфраструктуру, использованию социальных сетей «для поляризации населения» и «военизированных формирований для саботажа цепочек поставок и эксплуатации миграционных потоков»:

Мы не можем жить под угрозой того, что в любой день подводная лодка может заблокировать морское движение в проливе или перерезать оптоволоконные кабели, соединяющие нас с миром, или что группа иностранных хакеров может обрушить наши аэропорты.

Поэтому, по его словам, настало время расширить и модернизировать системы безопасности для нейтрализации гибридных угроз.