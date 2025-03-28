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Военное обозрение

Шведский танк CV90120-T попытается завоевать бразильский рынок

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Источник изображения: topwar.ru

Демонстрационный образец танка CV90120-T будет представлен на выставке LAAD, которая состоится на следующей неделе в Рио-де-Жанейро, в попытках завоевать бразильский рынок.

Находящаяся уже несколько лет в разработке машина позиционируется как лёгкий или средний танк. Прототип оснащён 120-мм гладкоствольной пушкой L/50 от швейцарской компании RUAG, которая ранее предлагалась для перевооружения ОБТ старого поколения M60 и Leopard 1. Орудие имеет темп огня 12-14 выстрелов в минуту. 12 снарядов хранятся в башне, ещё 33 – в задней части корпуса.

Как указывается в издании Pucará Defensa, в настоящее время бразильская армия стремится закупить первую партию из 65 танков с возможностью последующего увеличения этого количества для замены всех 220 Leopard 1A5, 42 Leopard 1A1 и 35 M60A3, находящихся в настоящее время на вооружении – всего 297 машин, состоящих на оснащении войск.

Если шведскому подразделению концерна BAE Systems AB удастся продвинуть свой танк CV90120-T, то это станет крупным экспортным прорывом. Семейство бронемашин CV90 состоит из различных типов техники, но представлено главным образом БМП, которые считаются на Западе одними из самых мощных в своём классе. Всего в 8 странах эксплуатируется более 1300 единиц CV90, в частности, они принимают активное участие в украинском конфликте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
Leopard-1
М-60
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
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