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ТАСС

Зеленский: Киев хочет размещения не миротворцев, а иностранных войск

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Зеленский отметил, что предложений по размещению военного контингента "стало больше", однако остаются вопросы относительно действий, полномочий и применения этих сил

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Украина хочет размещения на ее территории полноценного военного контингента стран-партнеров, а не миротворческих миссий. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

"Мы говорили про контингент, войсковой контингент. Про их присутствие и нашу защиту. И присутствие стран - наших партнеров в море, на небе и на земле", - сказал он, добавив, что обсуждается размещение контингента "в стратегических местах", не уточняя подробности.

Зеленский сообщил, что предлагались и варианты направки на Украину миссий ОБСЕ или ООН. "Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ. Это не гарантия безопасности, у них свои функции, но у них нет соответствующего мандата как у войскового контингента", - пояснил он. Он добавил, что предложений по размещению контингента "стало больше", однако пока остается много вопросов, относительно действий, полномочий и применения этих сил.

20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран так называемой коалиции желающих, на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта. В ней приняли участие представители около 30 западных государств. В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки.

Британские СМИ сообщали, что Лондон и Париж надеются сформировать "миротворческий корпус" численностью от 10 до 30 тыс. военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. При этом отмечалось, что истребители ВВС Великобритании в рамках урегулирования могут патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях. 

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