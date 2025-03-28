Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета введут в Казахстане

В Казахстане принят закон о внесении поправок в нормативные акты, касающиеся физической культуры и спорта. Одним из ключевых изменений стало введение запрета на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета. Как рассказывают журналисты спортивного портала https://arena.olimpbet.kz/, нвые нормы направлены на оптимизацию расходования средств и развитие приоритетных видов спорта в стране.

Основные изменения в законе

Поправки в законодательстве затрагивают несколько ключевых направлений развития спорта в Казахстане:

Запрет на финансирование легионеров – отныне спортсмены, не являющиеся гражданами Казахстана, не смогут получать финансовую поддержку из государственного бюджета.

– отныне спортсмены, не являющиеся гражданами Казахстана, не смогут получать финансовую поддержку из государственного бюджета. Приоритет национальных федераций – спортивные федерации национального уровня будут иметь преимущество перед региональными в вопросах финансирования.

– спортивные федерации национального уровня будут иметь преимущество перед региональными в вопросах финансирования. Лимитирование расходов на профессиональные клубы – больше средств будет направляться на массовый и детско-юношеский спорт.

– больше средств будет направляться на массовый и детско-юношеский спорт. Регулирование цен на услуги в спортивной сфере – местные власти смогут устанавливать ограничения на стоимость посещения спортивных объектов.

– местные власти смогут устанавливать ограничения на стоимость посещения спортивных объектов. Развитие спортивной медицины – введены меры для улучшения медицинского обслуживания спортсменов и повышения стандартов подготовки.

– введены меры для улучшения медицинского обслуживания спортсменов и повышения стандартов подготовки. Ротация руководителей спортивных госорганизаций – нововведение призвано повысить эффективность управления спортивной сферой.

Причины введения запрета

Вопрос о целесообразности финансирования иностранных спортсменов поднимался в Казахстане уже не первый год. Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев ранее заявлял, что на спорт высших достижений выделяется порядка 770 млн долларов, при этом значительная часть этих средств уходит на содержание легионеров. Введение новых норм позволит направить финансовые ресурсы на развитие отечественных спортсменов и улучшение спортивной инфраструктуры.

В Казахстане вкладывают госсредства в развитие своих спортсменов. Источник: Спорт

Ожидаемые последствия

Принятые поправки должны привести к ряду позитивных изменений:

Стимулирование развития местных спортсменов – больше шансов получат казахстанские атлеты. Рост популярности массового спорта – увеличение доступности спортивных секций для детей и молодежи. Экономия бюджетных средств – государственные деньги будут использоваться эффективнее. Повышение уровня спортивной медицины – улучшение медицинского сопровождения спортсменов. Четкое регулирование спортивной политики – более прозрачное распределение финансирования.

Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета – важный шаг в развитии казахстанского спорта. Эти изменения направлены на поддержку отечественных спортсменов, популяризацию массового спорта и эффективное расходование бюджетных средств. В ближайшие годы можно ожидать роста результатов казахстанских атлетов на международных аренах и улучшения условий для занятий спортом внутри страны.