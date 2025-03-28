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ТАСС

Путин назвал Северный флот самым мощным в российском ВМФ

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Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию
Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию.
Источник изображения: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент подчеркнул, что он надежно обеспечивает безопасность страны

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Северный флот - самый мощный в России, он надежно обеспечивает безопасность страны. Это заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.

"На Кольском полуострове базируется наш самый мощный, Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России", - отметил верховный главнокомандующий, говоря о заметной роли Мурманской области среди других арктических регионов.

Северный флот базируется в городе Североморске Мурманской области. Пункты базирования флота есть также и в других портах региона, и в Архангельской области. Флагман СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".

В числе задач Северного флота - защита целостности и неприкосновенности российской территории, поддержание в постоянной готовности стратегических ядерных сил. В СФ присутствуют не только морская, но и сухопутная, и воздушная составляющие, в его состав входят береговые войска и сформированная в декабре 2015 года армия ВВС и ПВО. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1144 Орлан
Арктика
СФ
Ядерный щит
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