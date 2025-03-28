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Американский оборонный концерн Lockheed Martin опубликовал данные о прошлогодних достижениях, согласно которым компании удалось достигнуть важного рубежа в производстве противоракеты PAC-3 MSE.

Программа 2024 года впервые превысила отметку в 500 выпущенных и поставленных единиц. Это означает рост производства более чем на 30% по сравнению с 2023 годом. Это рекордный показатель

- говорится в пресс-релизе.

Как указывается, PAC-3 MSE является «самой современной зенитной ракетой в мире»:

Она обеспечивает защиту от тактических баллистических, крылатых, гиперзвуковых ракет и самолётов.

В компании пояснили, что объёмы производства PAC-3 продолжат расти и дальше. На 2025 год запланировано дальнейшее увеличение их выпуска на 20%. В октябре 2024 года армия США заключила с Lockheed Martin контракт, предусматривающий рост выпуска PAC-3 MSE до 650 ЗУР. Концерн рассчитывает достичь этого показателя к 2027 году.

PAC-3 MSE – это очередная модернизация противоракет, используемых в ЗРК Patriot. Данная версия имеет повышенные скорость и манёвренность благодаря более мощному двухступенчатому твердотопливному двигателю и увеличенным хвостовым стабилизаторам.

Необходимость в развёртывании производства противоракет вызвана активным применением киевским режимом ЗРК Patriot, поставляемых Западом.