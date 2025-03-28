Войти
Военное обозрение

«Рекордный показатель производства»: США развёртывают выпуск противоракет для ЗРК Patriot

417
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Американский оборонный концерн Lockheed Martin опубликовал данные о прошлогодних достижениях, согласно которым компании удалось достигнуть важного рубежа в производстве противоракеты PAC-3 MSE.

Программа 2024 года впервые превысила отметку в 500 выпущенных и поставленных единиц. Это означает рост производства более чем на 30% по сравнению с 2023 годом. Это рекордный показатель

- говорится в пресс-релизе.

Как указывается, PAC-3 MSE является «самой современной зенитной ракетой в мире»:

Она обеспечивает защиту от тактических баллистических, крылатых, гиперзвуковых ракет и самолётов.

В компании пояснили, что объёмы производства PAC-3 продолжат расти и дальше. На 2025 год запланировано дальнейшее увеличение их выпуска на 20%. В октябре 2024 года армия США заключила с Lockheed Martin контракт, предусматривающий рост выпуска PAC-3 MSE до 650 ЗУР. Концерн рассчитывает достичь этого показателя к 2027 году.

PAC-3 MSE – это очередная модернизация противоракет, используемых в ЗРК Patriot. Данная версия имеет повышенные скорость и манёвренность благодаря более мощному двухступенчатому твердотопливному двигателю и увеличенным хвостовым стабилизаторам.

Необходимость в развёртывании производства противоракет вызвана активным применением киевским режимом ЗРК Patriot, поставляемых Западом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 11:18
  • 8226
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 10:55
  • 1
В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow
  • 28.03 10:48
  • 2
В США разрабатывается двигатель для высокоточных 120-мм реактивных боеприпасов
  • 28.03 10:32
  • 2
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 28.03 09:58
  • 21
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 28.03 09:56
  • 2
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 28.03 09:23
  • 1
ФСБ: украинские спецслужбы под прикрытием американской консалтинговой компании RAND Corporation вербуют связанных с военной службой граждан РФ
  • 28.03 09:10
  • 1
Макрон собирает лидеров, поскольку европейскому плану по Украине грозит пробуксовка (Bloomberg, США)
  • 28.03 05:35
  • 0
Ответ на "Тактика российской армии больно бьет по НАТО! Народно-освободительная армия Китая изучает опыт ВС РФ (NetEase, Китай"
  • 28.03 05:09
  • 4
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 28.03 04:44
  • 1
Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки
  • 28.03 02:46
  • 1
Северокорейский самолёт ДРЛО и управления
  • 27.03 20:09
  • 0
Ответ на "В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане"
  • 27.03 18:31
  • 1
Запрет на публикации и удаление новостей в блоге
  • 27.03 17:43
  • 6
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)