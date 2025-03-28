Участники встречи "Рамштайн" 11 апреля обсудят увеличение военной помощи Киеву

Нужно обеспечить Украине возможность продолжать воевать, считает премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Следующее заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" пройдет 11 апреля под председательством Великобритании и будет посвящено увеличению западной военной помощи Киеву. Об этом, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Здесь в Париже мы условились о том, что должны пойти дальше, чтобы поддержать мирный процесс, поддержать Украину и усилить давление на Россию, принуждая ее к серьезному подходу [к переговорам], - сказал Стармер по итогам встречи лидеров стран так называемой коалиции желающих. - В первую очередь это означает усиление военного давления, поэтому министр обороны [Великобритании Джон Хили] будет председательствовать на следующей встрече контрактной группы по обороне Украины 11 апреля, чтобы добиться выделения дополнительной военной помощи и обеспечить Украине возможность продолжать воевать".