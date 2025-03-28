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В США допустили возможность проигрыша в гонке робототехники

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Фото: IM Imagery / Shutterstock / Fotodom
Фото: IM Imagery / Shutterstock / Fotodom .

Fortune: IT-компании США предупредили, что могут проиграть гонку роботов и ИИ

Американские робототехнические компании предупредили власти США, что могут проиграть мировую гонку роботов. Об этом сообщает издание Fortune.

Представители американских робототехнических корпораций встретились с правительством США в среду, 26 марта. На встрече специалисты Tesla, Boston Dynamics, Agility Robotics и других IT-фирм заметили, что без национальной стратегии развитии индустрии страна может проиграть гонку робототехники — например, Китаю.

Руководитель стартапа Apptronik Джефф Карденас напомнил, что американская компания General Motors в 1961 году запустила первого промышленного робота. Он отметил, что у США есть хорошие шансы стать лидером на рынке, но развитие искусственного интеллекта (ИИ) уравнивает возможности игроков.

«США могут проиграть не только гонку робототехники, но и гонку искусственного интеллекта», — заметили в Ассоциации передовой автоматизации (A3). Ее члены заметили, что у Китая и других стран уже есть национальная стратегия. В ассоциации также предложили ввести льготы для робототехнических компаний и задуматься о масштабировании роботов в промышленности.

О важности масштабирования заявил и менеджер проекта Tesla Optimus Джонатан Чен. Он заметил, что рано или поздно роботов отправят на Марс, но уже сейчас нужно обеспечить необходимые производственные возможности.

В феврале специалисты Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что китайские автопроизводители массово переключились на создание человекоподобных роботов. Прорыв отчасти связан с тем, что власти Китая поддерживают бизнес льготами.

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