Голландский флот приступил к вооружению корабля поддержки нового поколения

На верфи Damen Naval во Флиссингене состоялась церемония передачи Королевскому военно-морскому флоту Нидерландов корабля поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship). Как сообщает The Defense Post, теперь голландские военные приступят к вооружению корабля.

Издание уточняет, что на театре военных действий "Ден-Хелдер" будет отвечать за транспортировку и поставку топлива, боеприпасов, воды, продовольствия и других грузов с берега.

Корабль поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды Royal Netherlands Navy

"Ден-Хелдер" построили на румынской верфи голландской компании Damen в Галаце. Его заложили в июне 2021 года, а на воду спустили в октябре 2022 года. В ноябре 2024 года корабль отправился в первое плавание, совершив переход в Нидерланды. Одновременно был проведен первый этап ходовых испытаний.

В феврале 2025 года кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия провела церемонию крещения корабля.

Проект CSS разрабатывался на основе кораблей типа "Карел Дорман". Длина корпуса достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно будет погрузить до 20 грузовых контейнеров.

Ранее состав вооружения корабля CSS не раскрывался. Теперь же названы системы, которые включат в арсенал "Ден-Хелдер" – это 76-мм артустановка с бронебойными боеприпасами, 12,7-мм пулеметы и зенитные ракетные комплексы.

Сейчас флот Нидерландов испытывает острую потребность в корабле поддержки, поскольку в строю остался только один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется.