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Военное обозрение

«Передать другой стране или разобрать на запчасти»: в Австралии решают судьбу ударных вертолётов Tiger

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Источник изображения: topwar.ru

После того, как европейские ударные вертолёты Tiger и многоцелевые NH90 разочаровали австралийских военных из-за технических проблем, сопровождающих их эксплуатацию, Канберра решила перейти на американские винтокрылые машины Apache и Black Hawk соответственно.

Концерн Boeing рассчитывает поставить первые четыре экземпляра AH-64E Apache австралийской армии до конца этого года. Компания объявила, что первый вертолёт, получивший обозначение AT001, находится на финальной стадии сборки.

Местное командование на днях заявило, что Apache достигнут начальной эксплуатационной готовности в 2028 году, а все 29 единиц будут поставлены до конца этого года. Одновременно будет осуществляться вывод из строя ударных вертолётов Tiger, которые, как ожидается, будут сняты с вооружения до конца 2026 года.

Как сообщил бригадный генерал Стивен Клеггетт из ВВС, сейчас из эксплуатации уже выведены 6 из 22 Tiger. В настоящее время решается судьба этих машин:

Мы рассматриваем все варианты утилизации – передать ударные вертолёты другой стране или разобрать их на запчасти и продать другим операторам Tiger.

Ранее Австралия не стала передавать списанные NH90 иному государству, а разрезала их на отдельные фрагменты и захоронила. Возможно, что аналогичная судьба ожидает и Tiger.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
AH-64
NH90
UH-60
Компании
Boeing
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