Атомная подлодка "Пермь" будет нести гиперзвуковое оружие

Мурманск. 27 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь" будет оснащена новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Мурманскую область.

"Именно "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон", и, в связи с этим подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", - сказано в материалах.

"Пермь" - многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестая подлодка семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш".

Подлодка "Пермь" заложена 29 июля 2016 года.

19 марта главком ВМФ РФ Александр Моисеев сообщил, что российские подлодки уже вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Сегодня подводные силы, являющиеся одним из родов сил Военно-морского флота, динамично развиваются, в их составе стратегические ракетоносцы, составляющие основу морских сил ядерного сдерживания нашего государства, многоцелевые атомные и неатомные подводные лодки, на их вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал тогда Моисеев.

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По официальным данным, первым носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

В декабре 2021 года пресс-служба Северного флота сообщала, что ракету "Циркон" в ходе испытаний два раза успешно запускали с подводной лодки.

Ранее официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М", которые являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года президент сообщил, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.