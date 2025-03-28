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Интерфакс-АВН

Минобороны Польши заключило контракт на поставку крупной партии БМП Borsuk

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БМП Borsuk
БМП Borsuk.
Источник изображения: topwar.ru

Минск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство национальной обороны Польши сообщило о заключении контракта на поставку крупной партии БМП Borsuk польского производства, которые призваны заменить советскую технику.

"Заключен первый исполнительный контракт на поставку боевых машин пехоты Borsuk Вооруженным силам Польши. Соглашение, заключенное между Агентством по вооружениям и консорциумом компаний в составе Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Huta Stalowa Wola SA, касается поставки 111 боевых машин пехоты Borsuk", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стоимость контракта составляет около 6,57 млрд злотых ($1,7 млрд в эквиваленте), поставки начнутся в 2025 году и завершатся в 2029-м.

"Стоит подчеркнуть, что БМП Borsuk является фундаментальным ответом на текущие и будущие потребности механизированных войск и в будущем станет доминирующим решением в этой области в Вооруженных силах Польши. Процесс замены поколений постсоветских БМП-1 потребует интенсификации производственных мощностей подрядчика с целью скорейшего укрепления оборонного потенциала Вооруженных сил Польши", - сообщили в Минобороны Польши.

БМП Borsuk оснащена дистанционно управляемой башенной системой (ZSSW-30), вооруженной автоматической пушкой Bushmaster Mk.44S, которая позволяет вести огонь в автоматическом и полуавтоматическом режимах, используя пять различных типов боеприпасов, включая программируемые. Вспомогательное вооружение, интегрированное с башней, состоит из модифицированного 7,62-мм пулемета УКМ-2000С, сопряженного с пушкой. Дополнительное вооружение включает спаренную пусковую установку противотанковых управляемых ракет.

Машина способна вести борьбу с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами противника в различных погодных условиях и в любое время суток.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
БМП-1
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