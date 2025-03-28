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Ростех выводит на рынок улучшенную версию системы радиоэлектронного подавления беспилотников "СЕРП"

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Противодронный комплекс "Серп-ВС6Д"
Противодронный комплекс "Серп-ВС6Д".
Источник изображения: © Фото : Росэлектроника

ЦАМТО, 27 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех выводит на рынок радикально улучшенную версию системы радиоэлектронного подавления беспилотников "СЕРП-ВС13Д".

В новой модели более чем в два раза увеличено количество рабочих частот – с шести до тринадцати. Это позволяет обезвреживать дроны, которые ранее было практически невозможно подавить с помощью существующих средств радиоэлектронной борьбы.

Разработка принадлежит команде инженеров НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника".

Обновленный "СЕРП", как и предыдущие изделия этой линейки, совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, обнаруживающий в том числе FPV-дроны. Количество рабочих частот в новой модели – тринадцать, максимальное из всех выпускавшихся ранее комплексов "СЕРП". Это, в том числе, позволяет эффективно подавлять практически "неубиваемые" при помощи РЭБ квадрокоптеры Autel Robotics EVO Max 4T, выживающие в схватке с обычными системами радиоэлектронной борьбы за счет функции управления в широком диапазоне частот.

Высокоточный детектор и алгоритмы искусственного интеллекта "СЕРП-ВС13Д" позволяют с предельной точностью обнаруживать цели, создавая купол безопасности над охраняемым периметром. Система эффективна против одиночных и роевых атак дронов.

"СЕРП-ВС13Д" может работать в автоматическом режиме, а также управляться вручную. В период активации системы радиосигналы подавляются во всех доступных диапазонах, остальное время функция подавления остается выключенной согласно федеральным нормативно-правовым требованиям.

"Наш новый "СЕРП-ВС13Д" представляет собой достойный ответ на эволюцию беспилотников. Пожалуй, это единственная в данной сфере отечественная разработка такого уровня, причем прошедшая весь необходимый объем лабораторных тестирований и полевых испытаний. Также проработана возможность апгрейда уже введенных в эксплуатацию предыдущих версий "СЕРП" до новейшей", – сказал директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.

Комплексы линейки "СЕРП" успешно функционируют на важнейших объектах российской критической инфраструктуры, военно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения. Они отлично зарекомендовали себя как в стационарном, так и в мобильном исполнениях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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