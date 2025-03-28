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Военное обозрение

Минобороны РФ показало кадры уничтожения укрытий ВСУ роботизированными комплексами

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Источник изображения: topwar.ru

Массовое применение беспилотных аппаратов, причем не только БПЛА, стало настоящей революцией, которая произошла в переосмыслении стратегии и тактики ведения современных войн на примере российско-украинского конфликта.

Наша страна в части изготовления и применения беспилотных летательных аппаратов в начале СВО отставала от противника. Однако сейчас достигнут как минимум паритет. Продолжается разработка и производство беспилотных систем военного назначения для применения ВС РФ на суше и воде.

Идет пока что в основном испытательное применение ВС РФ роботизированных систем наземного типа, ходовые образцы сразу проходят обкатку в зоне СВО. Их использование решает как минимум задачу сохранения жизней и здоровья штурмовиков, но не только.

Министерство обороны России показало кадры боевого применения инженерами группировки войск «Запад» на Харьковском направлении нового роботизированного комплекса для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ. Поиск цели и управление наземным дроном-камикадзе осуществляет оператор БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Подробные тактико-боевые характеристики роботизированного комплекса не приводятся. Известно лишь, как отмечает командир боевой группы с позывным «Батя», «уникальность этого комплекса в том, что он собирается в полевых условиях».

Источник изображения: topwar.ru

Однако на показанных Минобороны РФ кадрах видно, что беспилотник на гусеничном ходу, что придает ему повышенную проходимость. Габариты дрона довольно небольшие, что повышает его малозаметность, но мощность заложенной взрывчатки приличная. Показаны несколько кадров, где роботизированные комплексы незаметно въезжают в «лисьи норы» и блиндажи врага, после чего следуют взрывы.

Источник изображения: topwar.ru

И да, с учетом видео, в эксперименте участвовали как минимум три дрона-камикадзе. Можно надеяться, что до серии не очень далеко, а это, в том числе, здоровье и жизнь наших бойцов.

В середине марта украинские пропагандистские ресурсы показали испытания своего роботизированного наземного комплекса «Лють 2.0» на колесном ходу, якобы успешно проведенные в Курской области. Утверждалось даже, что оснащенный 7,62-мм пулеметом ПКТ украинский дрон выдержал попадания из РПГ-7 и вернулся на базу.

При этом на приведенных кадрах беспилотник просто свободно раскатывает по заснеженному лесу, а на его броне нет ни единой царапины. Как-то не сильно похоже, что легкобронированный дрон, действительно, выдержал попадание из противотанкового гранатомета.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон ВСУ «Лють 2.0» после «попадания» из РПГ

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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