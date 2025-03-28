«Солдаты высоко оценили изделие»: ВСУ показали полимерные пулемётные ленты RAROG

Источник изображения: topwar.ru

Современная война подразумевает внедрение новых технологических решений. Одной из таких инноваций, которые используют ВСУ, является полимерная пулемётная лента для ПК/ПКМ, разработанная украинской компанией «Харьковский завод средств индивидуальной защиты (RAROG)».

Как указывается в издании Military Africa, металлические аналоги не производятся ни на Украине, ни в подавляющем большинстве стран, имеющих в своих арсеналах пулемёты. Помимо проблем со снабжением, традиционные ленты имеют такие недостатки как большой вес, демаскирующий шум при перемещении, коррозия и т. д.

Источник изображения: topwar.ru

Украинские специалисты нашли решение, разработав продукт из полимерного состава. Первые образцы были испытаны ещё в 2016 году, а теперь, судя по показанным видеоматериалам, пошли в ВСУ.

Полимерная пулемётная лента состоит из ряда звеньев, каждое из которых имеет три кольца, соединённых перемычкой. Она в три раза легче металлических аналогов, обладает низкой стоимостью и высокой скоростью производства, издаёт минимальный шум при транспортировке, не подвержена коррозии и не имеет зацепов во время эксплуатации.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, стандартная пулемётная лента для ПКМ поставляется цельными звеньями. Это создаёт неудобства при стрельбе, так называемый «хвост». В то же время звенья полимерной ленты просто вылетают вместе с гильзами. Аналогичные решения предлагает и российская оборонка.

Источник изображения: topwar.ru

В издании отмечается, что процесс разработки и тестирования занял много времени, но в итоге изделие пошло в войска и уже использовалось целым рядом подразделений.

Солдаты высоко оценили его эргономику, удобство транспортировки и универсальность

- говорится в издании.