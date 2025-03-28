В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников

По словам разработчика, изделие входит в проект "Посох", направленный на создание системы противодействия БПЛА на основе сфокусированного лазерного излучения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов на дистанции до 500 м, показали в рамках Всероссийской конференции "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем" в Санкт-Петербурге.

"По нашим данным, в настоящее время в России аналогичные изделия находятся в стадии разработки и в зоне СВО не применяются. Мы впервые представили прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов. Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 м. Лазерное ружье работает путем физического воздействия на БПЛА на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения. При поражении беспилотника лазерным лучом происходит разрушение корпуса, поражение пропеллера, моторов, аккумулятора и так далее", - заявил представитель компании-разработчика.

Как отметил специалист, аналогичные изделия уже применяются ВСУ в зоне спецоперации. "Для эффективной борьбы с беспилотниками необходимо массовое внедрение новых методов противодействия, дополняющих уже существующие системы. Известно, что изделия, действующие при помощи лазерного излучения, уже применяют ВСУ", - добавил представитель компании-разработчика.

По словам разработчика, изделие входит в проект "Посох", направленный на создание системы противодействия БПЛА на основе сфокусированного лазерного излучения.

Конференция "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем" проходит 27-28 марта.