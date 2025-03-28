На воду спустили 79-й американский эсминец типа "Арли Бёрк"

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) спустили на воду эсминец "Дежеремайя Дентон". Как уточняет Naval News, с бортовым номером DDG-129 это четвертый эсминец класса "Арли Бёрк" в модификации Flight III, предназначенный для ВМС США.

Специалисты верфи переместили DDG-129 в сухой док. После этого корабль спустили на воду и подвели буксирами к достроечному пирсу.

Эсминец "Джеремайя Дентон", США Huntington Ingalls Industries

Как пояснил руководитель программы эсминцев "Арли Бёрк" на верфи Ingalls Shipbuilding Бен Барнетт, теперь кораблю предстоит пройти окончательное оснащение, активацию систем и испытания перед передачей американскому флоту.

Эсминец, заложенный в августе 2022 года, назван в честь бывшего сенатора США Джеремайи Дентона-мл., ветерана войны во Вьетнаме, который был награжден Военно-морским крестом за героизм. В 1980 году его избрали в Сенат США, где он представлял свой родной штат Алабама. Корабль станет 79-м эсминцем класса "Арли Бёрк" в составе ВМС Соединенных Штатов.

Ключевые отличия эсминцев класса "Арли Бёрк" модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

AN/SPY-6(V)1 – 3D-радар с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, способный одновременно отслеживать баллистические и крылатые ракеты противника.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

Сейчас на верфи Ingalls Shipbuilding помимо "Джеремайи Дентона" строятся четыре эсминца этого типа: "Тед Стивенс", "Джордж М. Нил", "Сэм Нанн" и "Тэд Кохран".