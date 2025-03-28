Британская ракета Storm Shadow исчезла с поля боя на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Запад возлагал особые надежды на ракету класса «воздух-земля» Storm Shadow/SCALP-EG, которая позиционировалась политиками и командованием как «революционное изделие, способное переломить ход войны».

Подобные бравурные речи звучали ещё в ноябре 2024 года, когда Киев получил разрешение от Британии и США использовать эти дальнобойные боеприпасы против целей в глубине территории России.

Теперь эта ракета перестала быть в центре внимания. Сообщения о её применении к марту 2025 года сошли на нет. Вопрос, который не даёт покоя: Украина перестала использовать Storm Shadow или её роль в войне намеренно преуменьшают?

- отмечается в издании Bulgarian Military.

Как указывается, судя по разведданным из открытых источников, официальным заявлениям и мнениям экспертов, реальность такова, что сочетание логистических ограничений, ответных мер России и меняющихся геополитических течений привело к тому, что «некогда грозное оружие оказалось в тени».

Storm Shadow/SCALP-EG, совместный продукт Британии и Франции, является продвинутой ракетой, так как она обладает дальностью более 250 км, планирует на малой высоте, оставаясь малозаметной для радаров, и поражает неприятеля БЧ весом 445 кг с высокой точностью.

В ноябре 2024 году в Киеве и на Западе царило воодушевление по поводу боевых возможностей этого изделия.

Однако к декабрю 2024 года эти разговоры начали затихать. Аналитики отметили резкое сокращение числа достоверных сообщений об ударах Storm Shadow

- говорится в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

По оценкам представителей оборонного ведомства, на которые ссылается Reuters, Британия, которая поставила Украине большую часть этих ракет, с 2023 года предоставила от 100 до 200 единиц. В связи с этим можно предположить, что Украина могла израсходовать свои запасы слишком быстро.

Этот дефицит нетрудно объяснить. Каждая Storm Shadow стоит более $2 млн, а производство не отличается высокой скоростью. Компания MBDA, производитель ракет, не штампует их, как артснаряды; это высокоточное оружие, выпускаемое ограниченными партиями

- поясняет автор.

По его словам, Россия не сидела сложа руки, пока Украина пользовалась этим оружием, нарабатывая тактику борьбы с ним и регулярно публикуя обломки ракет:

Это говорит о том, что любимое Киевом оружие может оказаться не таким непобедимым, как его рекламируют, учитывая многоуровневую систему обороны, отлаженную за годы конфликта. Усиление ПВО РФ радарами дальнего радиуса действия, интегрированными системами управления и средствами РЭП могло позволит ему адаптироваться к новой угрозе.

Геополитический фактор также мог сыграть немаловажную роль. Глава США Дональд Трамп постоянно призывает игроков, в том числе Европу, не заниматься эскалацией ситуацией на Украине.

Источник, близкий к генштабу Украины, которого 15 марта 2025 года процитировала The Times, предположил, что некоторые ракеты могут оставаться в резерве для «конкретных важных целей».

На данный момент Storm Shadow пребывает в странном подвешенном состоянии. Когда-то она была символом приверженности Запада поддержке Киева, а теперь, исчезнув с поля боя, стала призраком

- делает вывод автор.