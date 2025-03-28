Источник изображения: topwar.ru
Запад возлагал особые надежды на ракету класса «воздух-земля» Storm Shadow/SCALP-EG, которая позиционировалась политиками и командованием как «революционное изделие, способное переломить ход войны».
Подобные бравурные речи звучали ещё в ноябре 2024 года, когда Киев получил разрешение от Британии и США использовать эти дальнобойные боеприпасы против целей в глубине территории России.
- отмечается в издании Bulgarian Military.
Как указывается, судя по разведданным из открытых источников, официальным заявлениям и мнениям экспертов, реальность такова, что сочетание логистических ограничений, ответных мер России и меняющихся геополитических течений привело к тому, что «некогда грозное оружие оказалось в тени».
Storm Shadow/SCALP-EG, совместный продукт Британии и Франции, является продвинутой ракетой, так как она обладает дальностью более 250 км, планирует на малой высоте, оставаясь малозаметной для радаров, и поражает неприятеля БЧ весом 445 кг с высокой точностью.
В ноябре 2024 году в Киеве и на Западе царило воодушевление по поводу боевых возможностей этого изделия.
- говорится в прессе.
Источник изображения: topwar.ru
По оценкам представителей оборонного ведомства, на которые ссылается Reuters, Британия, которая поставила Украине большую часть этих ракет, с 2023 года предоставила от 100 до 200 единиц. В связи с этим можно предположить, что Украина могла израсходовать свои запасы слишком быстро.
- поясняет автор.
По его словам, Россия не сидела сложа руки, пока Украина пользовалась этим оружием, нарабатывая тактику борьбы с ним и регулярно публикуя обломки ракет:
Геополитический фактор также мог сыграть немаловажную роль. Глава США Дональд Трамп постоянно призывает игроков, в том числе Европу, не заниматься эскалацией ситуацией на Украине.
Источник, близкий к генштабу Украины, которого 15 марта 2025 года процитировала The Times, предположил, что некоторые ракеты могут оставаться в резерве для «конкретных важных целей».
- делает вывод автор.