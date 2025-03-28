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Военное обозрение

«Революция в области защиты»: Испания показала быстрый монтаж сменной бронекабины TSD

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Источник изображения: topwar.ru

Испанская компания TSD разработала сменную бронированную кабину, предназначенную для быстрой установки на шасси военных грузовиков в ситуациях, требующих повышенной защиты экипажа. Как утверждается, данное решение может стать отличным выбором для многих стран мира.

Это революция в области защиты

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляет производитель, установка и демонтаж бронекабины занимает всего 6 часов. Предполагается, что подразделения стран НАТО смогут использовать грузовики в обычной комплектации в ходе прохождения службы на национальной территории. В то же время при проведении зарубежных миссий, когда акцент ставится на безопасности, бронекабина может быть интегрирована без необходимости замены шасси.

В целях упрощения процесса установки/демонтажа TSD разработала все необходимые приспособления для шасси.

Источник изображения: topwar.ru

Кабина обеспечивает баллистическую и противоминную защиту уровня 3 в соответствии с нормами STANAG 4569 (выдерживает попадание пули от патрона 7,72х51 мм и подрыв 8 кг ВВ).

Минобороны Португалии уже выразило интерес к бронекабине, отметив, что она необходима при участии войск в международных операциях. Она будет монтироваться на MTV («средние тактические машины»), закупленные армией.

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Страны
Испания
Португалия
Проекты
NATO
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