Войти
ТАСС

Economist: США хотят до 30 апреля добиться прекращения огня на Украине

394
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

К этому сроку пройдет 100 дней с начала работы Трампа на посту главы государства

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью добиться установления режима прекращения огня на Украине до 30 апреля - к сроку окончания первых 100 дней работы Трампа на посту главы государства. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание называет 10 приоритетных направлений работы Трампа в первые 100 дней его президентства: окончание конфликта на Украине, закрытие южной границы США, начало масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов, введение пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов нефтегазодобычи, отмена решений предыдущей администрации по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных состязаниях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.

Из выполненных задач журнал выделил только одну - помилование 1,5 тыс. участников нападения на Капитолий. Это решение Трамп принял сразу после инаугурации 20 января. The Economist отмечает прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе США с Мексикой и "небольшой прогресс" в урегулировании конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

24 марта в Эр-Рияде между Россией и США состоялись экспертные консультации. По их итогам Москва и Вашингтон договорились реализовать черноморскую инициативу, включая обеспечение безопасности судоходства, а также договорились разработать меры по прекращению огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней. Договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу только после снятия санкций с российских судов, Россельхозбанка и других банков, обеспечивающих экспорт продуктов агропромышленного комплекса, сообщали в Кремле. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 11:18
  • 8226
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 10:55
  • 1
В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow
  • 28.03 10:48
  • 2
В США разрабатывается двигатель для высокоточных 120-мм реактивных боеприпасов
  • 28.03 10:32
  • 2
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 28.03 09:58
  • 21
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 28.03 09:56
  • 2
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 28.03 09:23
  • 1
ФСБ: украинские спецслужбы под прикрытием американской консалтинговой компании RAND Corporation вербуют связанных с военной службой граждан РФ
  • 28.03 09:10
  • 1
Макрон собирает лидеров, поскольку европейскому плану по Украине грозит пробуксовка (Bloomberg, США)
  • 28.03 05:35
  • 0
Ответ на "Тактика российской армии больно бьет по НАТО! Народно-освободительная армия Китая изучает опыт ВС РФ (NetEase, Китай"
  • 28.03 05:09
  • 4
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 28.03 04:44
  • 1
Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки
  • 28.03 02:46
  • 1
Северокорейский самолёт ДРЛО и управления
  • 27.03 20:09
  • 0
Ответ на "В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане"
  • 27.03 18:31
  • 1
Запрет на публикации и удаление новостей в блоге
  • 27.03 17:43
  • 6
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)