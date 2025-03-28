Economist: США хотят до 30 апреля добиться прекращения огня на Украине

К этому сроку пройдет 100 дней с начала работы Трампа на посту главы государства

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью добиться установления режима прекращения огня на Украине до 30 апреля - к сроку окончания первых 100 дней работы Трампа на посту главы государства. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание называет 10 приоритетных направлений работы Трампа в первые 100 дней его президентства: окончание конфликта на Украине, закрытие южной границы США, начало масштабной кампании по депортации нелегальных мигрантов, введение пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики, снижение уровня инфляции, увеличение объемов нефтегазодобычи, отмена решений предыдущей администрации по борьбе с изменением климата, запрет лицам, сменившим пол, принимать участие в спортивных состязаниях, отмена гражданства по праву рождения, а также помилование обвиняемых в штурме Капитолия в 2021 году.

Из выполненных задач журнал выделил только одну - помилование 1,5 тыс. участников нападения на Капитолий. Это решение Трамп принял сразу после инаугурации 20 января. The Economist отмечает прогресс в борьбе с незаконными переходами на границе США с Мексикой и "небольшой прогресс" в урегулировании конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

24 марта в Эр-Рияде между Россией и США состоялись экспертные консультации. По их итогам Москва и Вашингтон договорились реализовать черноморскую инициативу, включая обеспечение безопасности судоходства, а также договорились разработать меры по прекращению огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней. Договоренности РФ и США по Черному морю вступят в силу только после снятия санкций с российских судов, Россельхозбанка и других банков, обеспечивающих экспорт продуктов агропромышленного комплекса, сообщали в Кремле.