Глава "Росатома": для развития СМП понадобятся новые атомные ледоколы

Для обеспечения растущего грузооборота по Северному морскому пути (СМП) потребуется строительство нового ледокольного флота. Об этом заявил в ходе VI Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Нам нужно перейти на следующий уровень. Планировать 100–150 миллионов тонн и уже не 10–11, а 15–17 ледоколов. Значит, нужно строить", – цитирует его слова Sudostroenie.info.

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 ОСК

Помимо ледоколов, также необходимо строительство нового грузового флота, отметил глава "Росатома".

"Я понимаю, что у нас не хватит мощностей, чтобы опережающим образом удовлетворить спрос на грузовые суда. Нам нужна международная кооперация. Мы умеем работать на международном рынке. У нас есть доверие. Вы назвали наше взаимоотношение с Китайской Народной Республикой. Не менее интенсивно развивается диалог с Индией, с целым рядом других стран, которые компетентны в судостроении", – добавил глава госкорпорации.

Напомним, что Балтийский завод передал "Атомфлоту" четыре ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". На верфи продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".