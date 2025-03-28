Макрон собирает лидеров, поскольку европейскому плану по Украине грозит пробуксовка (Bloomberg, США)

Bloomberg: ЕС хочет принять участие в переговорах о прекращении огня на Украине

Европейские лидеры пытаются втиснуться в переговоры о прекращении огня на Украине, пишет Bloomberg. Макрон вновь собирает страны ЕС на внеплановый саммит по обороне в Париже для обсуждения очередных инициатив. Однако перспективы данной встречи четко не прослеживаются.

Андреа Палачиано

Аня Нуссбаум

Европейские лидеры пытаются втиснуться в проводимые американцами переговоры о прекращении огня на Украине: более 30 из них собираются в четверг на внеплановый саммит по обороне в Париже.

До сих пор президент США Дональд Трамп отодвигал Европу на второй план, пытаясь поскорее провести переговоры с Украиной и Россией: в результате у Европы не хватает времени для отстаивания своих приоритетов. ЕС также рискует замедлиться в своих планах по значительному увеличению расходов на оборону всего блока — это было еще одним ключевым требованием Трампа.

Макрон планирует использовать встречу лидеров для обсуждения того, что он назвал "силами поддержки" из европейских солдат, которые могли бы быть размещены в стратегических точках по всей Украине. Это нужно для того, чтобы удержать Россию от повторного нападения после достижения мира. Макрон добавил, что эти силы смогут должным образом отреагировать на любую агрессию.

По словам чиновника из офиса французского президента, Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что в состоянии сделать Европа. Он также хочет потребовать, чтобы Россия взяла на себя верифицируемые обязательства, касающиеся соглашения о прекращении огня.

Украинский президент Владимир Зеленский, прибывший в среду в Париж, примет участие в саммите и, как ожидается, обсудит недавние переговоры в Саудовской Аравии, на которых Украина согласилась на частичное прекращение огня под давлением Трампа.

"Мы ожидаем новых и сильных решений, пришло время перейти к активным дискуссиям о гарантиях безопасности и присутствии на Украине контингента наших партнеров", — заявил Зеленский в среду вечером во время совместной пресс-конференции с Макроном. Он также отметил, что некоторые конкретные моменты этих тем могут быть решены в четверг.

ЕС обсудил несколько инициатив по увеличению помощи Украине, увеличению расходов на оборону и правилам участия в "коалиции желающих", которая предоставит гарантии безопасности Украине в рамках возможного мирного соглашения.

Но после нескольких недель встреч и саммитов блок так и не смог увеличить помощь Украине или предложить Трампу конкретный способ участия Европы в потенциальных мирных соглашениях.

Этот-то факт и заставил Макрона с Киром Стармером, премьер-министром Великобритании, взять на себя роли главных голосов Европы, особенно в условиях, когда высокопоставленные чиновники ЕС все еще пытаются наладить контакты в администрации Трампа.

Их "коалиция желающих", в которую не входят такие члены ЕС, как Венгрия, которые регулярно блокируют планы в отношении Украины, знаменует собой, пожалуй, самое значительное сближение Европы и Великобритании со времен Brexit.

Единственные две ядерные державы Европы в течение последних недель отчаянно пытались изыскать способы защитить Украину при любой форме урегулирования, несмотря на требования России прекратить военную помощь Киеву в рамках соглашения.

По словам европейского дипломата, среди вопросов, обсуждаемых в руководящих кругах, обсуждаются следующие пункты: должны ли европейские силы быть одобрены Россией и должны ли они быть развернуты после достижения мирного соглашения или до такового, ради того, чтобы это достижение стало возможным.

"Не России решать, оказывать ли нам помощь, которую мы оказываем и будем оказывать Украине, — заявил Макрон в среду. — Россия не может диктовать условия прочного мира".

Во вторник США заявили, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, несмотря на то что Кремль заявил, что его участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая смягчение санкций.

"Мы все не должны быть наивными в отношении Путина, — заявил журналистам в среду в Варшаве генсек НАТО Марк Рютте, который также примет участие в парижской встрече. — Но я действительно думаю, что это хорошо, что США пытаются прекратить эту войну, так как тогда мы сможем установить на Украине прочный мир".

Не стремясь привлекать ЕС к текущим переговорам, США все же дали понять союзникам, что Европа будет вовлечена в обсуждение санкций.

ЕС ясно дает понять, что не готов обсуждать смягчение санкций, которое потребовало бы единогласного одобрения его 27 государств-членов.

"Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии на Украине и безоговорочный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины будут одними из главных предварительных условий для пересмотра или отмены санкций", — говоритcя в заявлении пресс-секретаря Европейского союза по иностранным делам Аниты Хиппер.

Макрон также заявил, что пока слишком рано обсуждать смягчение санкций против России.

Блок добился большего успеха в продвижении планов по увеличению расходов на оборону. Лидеры ЕС согласовали план предоставления государствам-членам займов на оборону в размере 150 миллиардов евро. Также правительствам дали возможность сделать "гибким" бюджет, что может позволить им дополнительно выделить сумму до 650 миллиардов евро. Германия, в частности, одобрила беспрецедентный план по выделению сотен миллионов евро на оборону и инфраструктуру.

Но ряд стран, испытывающих финансовые трудности, в частности страны Южной Европы, заявили, что эти планы не помогут им в полной мере. И в ЕС до сих пор неохотно проводились обстоятельные дискуссии по поводу совместных долговых обязательств.

Процесс согласования среди стран ЕС конкретных обязательств по оказанию военной помощи Украине в размере до 40 миллиардов евро, что предлагала Кайя Каллас, зашел в тупик. Равно как и вопрос о выборе специального посланника, который должен представлять Европу на переговорах.