Греция озвучила условия ввода войск на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Греция будет участвовать в развёртывании международных сил на Украине только при соблюдении трёх условий. Как заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, он намерен обсудить этот вопрос на саммите по вопросам безопасности в Париже, запланированном на четверг, где лидеры «коалиции желающих» обсудят гарантии безопасности для киевского режима.

По его словам, Афины требуют выполнения трёх обязательных требований, при которых может состояться ввод войск, – наличие соглашения о прекращении огня, отсутствие развёртывания на территории России и чёткая стратегия выхода подразделений в случае возобновления боевых действий.

Афины ясно дали понять, что любое участие Греции будет возможно только после официального прекращения огня. Кроме того, греческие войска не будут действовать на территории России, а в случае нарушения Москвой режима прекращения огня подразделения немедленно покинут страну

- говорится в издании Kathimerini.

ВМС Греции ВМС Греции

Как отмечается, Греция выступает за проведение операции под контролем ООН, полагая, что это обеспечит более широкую международную легитимность. При этом роль Афин остаётся неопределённой. Имеются такие варианты как развёртывание сухопутных войск на Украине или переброска ВМС в Чёрное море.

Последнее лучше соответствует приоритетам Греции в области обороны. Однако неясно, насколько это осуществимо, особенно если будет принято предложение Турции передать ей командование силами, патрулирующими море

- указывается в издании.

Как сообщают источники Kathimerini, Анкара, пользуясь положениями конвенции Монтрё о режиме проливов, которые разрешают полный доступ к Чёрному морю только прибрежным государствам (с временными ограничениями для других), предложила взять на себя командование военно-морскими силами в сотрудничестве с Болгарией и Румынией.