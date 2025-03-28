NYT: не все страны "коалиции желающих" готовы ввести войска на Украину

Так, врио президента Румынии Илие Боложан, который будет присутствовать на встрече, неоднократно заявлял, что румынские войска не будут отправлены на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Некоторые страны, которые примут участие во встрече так называемой коалиции желающих в Париже 27 марта, не готовы направить войска на Украину якобы для обеспечения мирного соглашения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Существуют разные политические традиции, потому что конституции разные, потому что политическая чувствительность может отличаться. Но у каждого есть задача в создании надежных гарантий безопасности для Украины", - заявил неназванный французский чиновник.

Ожидается, что встречу в Париже посетят более 30 глав государств и правительств стран Евросоюза, а также представители сообщества. Так, врио президента Румынии Илие Боложан, который будет присутствовать на встрече, неоднократно заявлял, что румынские войска не будут отправлены на Украину. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая также планирует приехать во Францию, скептически относится к идее отправки войск. Она неоднократно предлагала в качестве гарантий безопасности Киеву распространение на Украину 5-й статьи НАТО о коллективной защите без приема страны в альянс.

Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания и Франция надеются сформировать "миротворческий корпус" численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран "коалиции желающих", на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину.

18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских войск на Украину, однако Вашингтон не собирается посылать туда своих военнослужащих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, РФ не примет этого ни при каких условиях.