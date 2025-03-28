Человек не нужен: в США создают роботизированные системы залпового огня

По меньшей мере две из них стали участницами ежегодного смотра и апробации передовых технологических достижений в области сухопутных вооружений Project Convergence 2025. В этом году, в пятый раз, он состоялся на полигоне базы Сухопутных войск (СВ) США Форт-Ирвин (штат Калифорния).

Первое изделие, о котором идет речь, — AMDL (Autonomous Multi-Domain Launcher), универсальная автономная пусковая установка для поддержки межвидовых операций, которую СВ США разрабатывают собственными силами. Фотографию, запечатлевшую стрельбу из AMDL ракетами предположительно от РСЗО HIMARS, командование войск опубликовало 8 марта.

Подробностей о системе там не привели. Было отмечено лишь, что AMDL в рамках успешных экспериментов на Project Convergence выполнила две серии стрельб — в городских условиях и на открытой местности, продемонстрировав способность передвигаться и открывать огонь по целям при минимальном вмешательстве человека.

Между тем о существовании программы AMDL в командовании перспективных разработок СВ США AFC (Army Futures Command) известно как минимум с июня 2021 года, когда была опубликована компьютерная визуализация этой системы. Инициатива направлена на создание высокомобильной безэкипажной пусковой установки, способной применять как уже существующие боеприпасы для РСЗО HIMARS, так и перспективные, в частности PrSM (Precision Strike Missile).

Идея роботизировать уже существующие в арсенале РСЗО в целом изначально и принадлежит американским СВ. Проанализировав опыт современных вооруженных конфликтов, там пришли к выводу, что безэкипажные платформы различных типов, в том числе артиллерийские системы, можно задействовать в опасной обстановке с минимальным риском для жизни военных.

AMDL изначально позиционировалась именно как роботизированная HIMARS. Ожидается, что система сможет самостоятельно сопровождать колонны сухопутной техники, следовать заранее заданным маршрутом или управляться дистанционно.

Если верить командованию СВ США, первые испытания "суррогата" AMDL состоялись в июне 2021 года на базе Форт-Силл (штат Оклахома). Последние тесты опытного образца установки, если не считать Project Convergence 2025, были выполнены в апреле и июне 2024 года.

Первые прошли на испытательном полигоне Юма (штат Аризона). В ходе них систему проверили стрельбами учебными реактивными боеприпасами. В пресс-релизе СВ США по этому случаю уточнялось, что установка совершила последовательный пуск трех таких ракет и подтвердила возможность передвижения по заданной местности в автономном и дистанционно управляемом режимах.

Следующей проверкой для AMDL стали учения Valiant Shield 2024. В их рамках установка была доставлена на один из островов тихоокеанского государства Палау. Там она осуществила пуск двух ракет PrSM по морским целям, что стало первым фактом применения как AMDL, так и PrSM за пределами США.

Ближайший конкурент

25 марта американская Raytheon (входит в корпорацию RTX) отчиталась об испытаниях собственного варианта безэкипажной HIMARS, получившей название DeepStrike. Как указывалось в пресс-релизе фирмы, автономная пусковая установка, "которая не нуждается в водителе", трижды успешно выполнила учебные стрельбы на Project Convergence 2025.

Это изделие Raytheon разработала по ускоренной программе в сотрудничестве с компаниями Forterra, Oshkosh Defense и Ursa Major. В частности, Raytheon принадлежат технологии управляемого реактивного боеприпаса и пусковой системы DeepStrike. Oshkosh Defense предоставила колесное шасси и электронику, а Ursa Major поставила реактивные двигатели к ракетам для роботизированной РСЗО.

По заявлению вице-президента кластера высокоточных вооружений Raytheon Брайана Бёртона, боеприпас системы DeepStrike — тоже новинка, разработанная компанией в рамках сотрудничества с СВ США по программе JRRR (Joint Reduced Range Rocket). Последняя нацелена на создание учебного реактивного снаряда для РСЗО HIMARS и ее гусеничного варианта M270.

Российские роботы-артиллеристы

В России также ведутся работы по роботизированным артиллерийским системам. В 2022 году глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью ТАСС допустил создание безэкипажных РСЗО, отметив, что роботизация боевой техники - один из ключевых трендов. В 2023 году индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил, что в перспективе на основе РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С" могут быть созданы роботизированные машины нового поколения. Новосибирское конструкторское бюро "Спектр" занимается созданием миниатюрной роботизированной платформы "Ежик-РСЗО", которая будет вести огонь перспективными малыми осколочно-фугасными боеприпасами массой 600 г. "Это получится достаточно суровая машина, которая сможет подползти к опорному пункту и уничтожить опорный пункт и бронетехнику противника, которая подбирается к российским границам", - заявил ТАСС исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков. Малые размеры дают "Ежику-РСЗО" возможность эффективно маскироваться на местности. Разработчики собираются производить свое изделие на колесном и гусеничном шасси.

Что касается системы в целом, то, судя по описанию, по своему функционалу она существенно не отличается от AMDL. В числе отличительных особенностей своего изделия разработчики назвали увеличенный возимый боекомплект и способность действовать в сложных условиях боевой обстановки на любых типах ландшафта при любых погодных условиях. Как и в случае с AMDL, DeepStrike обладает возможностью применять боеприпасы различного калибра.

В качестве шасси для DeepStrike был выбран армейский грузовик средней грузоподъемности семейства FMTV A2. Что касается автономных возможностей, то они обеспечиваются за счет оборудования для автономного передвижения AutoDrive, разработанного Forterra.

Система универсальна и может устанавливаться на автомобили как военного, так и гражданского назначения. Она обеспечивает движение транспортного средства по заранее заданному маршруту с огибанием любых типов препятствий, в том числе при условии отсутствия сигнала GPS.

В составе AutoDrive несколько интерфейсов для взаимодействия с дистанционно управляемой машиной. Первый размещается непосредственно в кабине — на случай, если возникнет необходимость участия водителя. Второй представляет собой пульт дистанционного управления и наблюдения за транспортным средством на большом расстоянии.

По замечанию портала Army Recognition, изначально название DeepStrike носил прототип тактической ракеты класса "поверхность — поверхность", которую Raytheon заявляла на тендер по программе PrSM. В итоге компания снялась с этого конкурса, так и не приступив к испытаниям своего боеприпаса.

Как указывалось в пресс-релизе Raytheon, дальнейшие испытания роботизированной РСЗО DeepStrike будут продолжены в ближайшие годы. Ожидается, что установку проверят в том числе в условиях, приближенных к боевым.

Ближе всех к оригиналу

Примечательно, что сам создатель HIMARS, корпорация Lockheed Martin, тоже трудится над разработкой безэкипажного варианта своей РСЗО. И хотя информации об испытании этой версии системы на Project Convergence 2025 не было, в декабре 2024-го разработчик обещал продолжить совершенствовать свое изделие в этом году, запланировав на его вторую половину очередную демонстрацию.

Как следовало из декабрьского пресс-релиза корпорации, создание безэкипажного варианта HIMARS находится пока на ранней стадии. Фотографии образца, которые Lockheed Martin опубликовала по результатам тогдашнего испытания, демонстрировали пока только суррогат будущей роботизированной установки, а именно колесное шасси без боевого оснащения.

Несмотря на это, в компании отметили высокую важность этого события и заявили, что проведенный тест — серьезный шаг на пути к созданию полноценного образца автономной РСЗО и безэкипажной транспортно-заряжающей машины для нее. В ходе эксперимента изделие подтвердило способность автономно передвигаться по пересеченной местности без участия водителя, который при этом находился в кабине.

Воплощая мечты СВ США о роботизированных РСЗО в жизнь, Lockheed Martin, по ее заявлению, находится в процессе обретения технологии, которая позволит с легкостью модернизировать уже существующий парк HIMARS на вооружении любой страны-оператора. Вместе с тем, как обещалось, переоборудованные установки не утратят возможности выступать и в качестве экипажных систем.

В перспективе, как указали в корпорации, СВ США планируют совместно применять экипажные и безэкипажные РСЗО HIMARS для повышения эффективности работы подразделений реактивной артиллерии в различных боевых сценариях. Однако, как заметили тогда эксперты отраслевых изданий, на текущий момент возможности этой технологии сильно ограничены. В частности, все основные боевые функции HIMARS, за исключением собственно передвижения, пока не автоматизированы, и, к примеру, перезаряжать установку военным все равно придется вручную.

"Изгой" среди своих

Между тем уже упомянутая компания Oshkosh Defense заявила о создании и первой демонстрации широкой публике собственного варианта роботизированной РСЗО на базе необитаемой колесной платформы ROGUE-Fires. Последнюю она создавала в качестве основы для экспедиционного берегового ракетного комплекса (БРК) NMESIS Корпуса морской пехоты (КМП) США.

Платформа представляет собой безэкипажный вариант легкого армейского внедорожника JLTV, у которого был убран бронекорпус с обитаемым отсеком, а элементы ручного управления заменены на комплект оборудования для дистанционного управления.

В составе БРК NMESIS ROGUE-Fires оснащается транспортно-пусковыми контейнерами с противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile). В целом же, как до этого заверяли в Oshkosh, на автомобиль можно устанавливать и другие виды вооружений.

Доказательством тому и стала безэкипажная мультикалиберная РСЗО, которую компания представила на выставке военной продукции в рамках отраслевого симпозиума Ассоциации СВ США в Хантсвиле (штат Алабама) 25–27 марта 2025 года.

Вооруженный специальным модулем MFOM, ROGUE-Fires в такой конфигурации подходит для стрельбы всей номенклатурой боеприпасов для HIMARS. В их числе 227-миллиметровые управляемые GMLRS с унитарной и кассетной боевой частью, GMLRS-ER аналогичного калибра с увеличенной до 150 км дальностью полета, а также ATACMS и, в будущем, PrSM.

Преимуществом своего изделия Oshkosh назвала относительно небольшую массу, что делает РСЗО на базе ROGUE-Fires более мобильной и подходящей для транспортировки различными средствами, и возможность ее оснащения гибридной силовой установкой. В этом случае она будет обладать пониженным расходом топлива, меньшей акустической заметностью и способностью работать в качестве генератора электроэнергии для питания других систем в полевых условиях.

Ожидается, что доработка в том числе этой системы будет продолжена в рамках существующих обязательств Oshkosh перед КМП США. В начале года компания и командование корпуса заключили дополнительное соглашение к действующему между ними контракту, предполагающее внедрение в ROGUE-Fires автономных технологий следующего поколения. Эту работу Oshkosh будет выполнять в партнерстве с Forterra.

Константин Алыш