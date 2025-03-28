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ТАСС

Новым главой ДОСААФ стал Денис Добряков

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Глава ДОСААФ России Денис Добряков (в центре)
Глава ДОСААФ России Денис Добряков (в центре).
Источник изображения: © Официальный Telegram-канал ДОСААФ России

Его кандидатуру участники VIII Внеочередного съезда поддержали единогласно

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Новым председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) избран Денис Добряков, передает корреспондент ТАСС с VIII Внеочередного съезда ДОСААФ России.

"Кандидатура Добрякова Дениса Валерьевича предлагается министерством обороны по согласованию с Администрацией президента Российской Федерации", - сказал замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, выступая на открытии съезда. Кандидатуру участники съезда поддержали единогласно. Ранее Добряков занимал должность временно исполняющего обязанности ДОСААФ России. Председатель избирается сроком на пять лет.

Евкуров отметил, что работа над концепцией развития ДОСААФ продолжается, и на прошедшем совещании министра обороны с заместителями по этой теме был поставлен ряд задач по модернизации организации. "Надеюсь, нас ждет большая плодотворная работа по возрождению того советского прошлого ДОСААФ", - подчеркнул он.

Сам избранный председатель в разговоре с журналистами подчеркнул, что задачи и обязанности организации будут корректироваться государством.

Евкуров также зачитал приветствие делегатам от имени главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. В послании говорится, что работа ДОСААФ должна быть нацелена "на выполнение государственных задач, направленных на повышение обороноспособности страны, дальнейшее совершенствование и развитие учебно-материальной базы, а также сохранение имущественного комплекса". "Надеюсь, что по всем вопросам повестки дня съезда будут приняты конструктивные решения, направленные прежде всего на дальнейшее развитие самой организации", - отметил Белоусов.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому координацию деятельности ДОСААФ будет осуществлять Минобороны. 

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