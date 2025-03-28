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ЦАМТО

Швеция вдвое увеличила оборонный бюджет

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Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

ЦАМТО, 27 марта. Оборонный бюджет Швеции в 2024 ф.г. достиг 143 млрд. крон (14,2 млрд. долл.), что вдвое больше, чем четыре года назад, заявил глава Агентства по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) Йоран Мортенссон.

Как отмечает издание Defence Industry Europe, Швеция также значительно увеличила расходы на приобретение военной техники на фоне меняющейся геополитической ситуации в сфере безопасности.

Со стороны ЦАМТО приведем официальную статистику по военным расходам Швеции, опубликованной на сайте НАТО: 2020 год – 5,984 млрд. долл., 2021 год – 9,071 млрд. долл., 2022 год – 8,562 млрд. долл., 2023 год – 9,848 млрд. долл. В 2025 ф.г. оборонный бюджет Швеции ожидается на уровне 244 млрд. крон или 24,3 млрд. долл.

По словам Й.Мортенссона, Швеция масштабно наращивает оборонные расходы, а в 2024 году объем заключенных контрактов на приобретение ВиВТ в три раза превысили уровень 2021 года.

Агентство FMV в 2024 году разместило заказы на закупку вооружений на сумму более 67,7 млрд. крон (6,7 млрд. долл.), что является рекордным показателем для агентства. Закупки включают танки, артиллерийские системы, беспилотники, грузовики, боеприпасы и крупномасштабные заказы личного снаряжения для военнослужащих.

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Страны
Швеция
Проекты
2020-й год
БПЛА
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