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ЦАМТО

В США разрабатывается двигатель для высокоточных 120-мм реактивных боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 марта. Американская компания Anduril Rocket Motor Systems выбрана командованием СВ США в качестве подрядчика для разработки и сертификации нового 4,75-дюймового (120 мм) твердотопливного ракетного двигателя для высокоточных реактивных боеприпасов большой дальности.

Как заявлено, компания отслеживает современные тренды и стремится предоставить заказчикам эффективные и надежные решения, соответствующие меняющимся требованиям современных боевых действий. Anduril вышла на рынок твердотопливных ракетных двигателей в 2022 году, выявив потребность в данном продукте у ВС США и их союзников. Продолжающиеся вооруженные конфликты подтверждают необходимость оперативного увеличения производственных мощностей. Твердотопливные ракетные двигатели являются важнейшими компонентами боеприпасов и гиперзвукового оружия, что требует наращивания масштабов их производства и пополнения истощившегося ресурса.

По оценке компании, одной из проблем современных огневых средств является необходимость увеличения количества боеприпасов на пусковую установку без увеличения габаритов системы. Форм-фактор "4,75 дюйма" потенциально позволяет размещать в одном контейнере РСЗО HIMARS до 30 управляемых реактивных боеприпасов.

В настоящее время ВС США необходимы дешевые, высокоточные реактивные боеприпасы большой мощности, которые могут поставляться в больших количествах. Anduril является одной из немногих компаний, разрабатывающих ракетные двигатели в данном форм-факторе для удовлетворения требований СВ США по доступности и увеличению объемов поставок. Предложенное компанией решение позволит увеличить возимый боекомплект РСЗО, не сказываясь отрицательно на характеристиках дальности, эффективности и поражающей способности.

В рамках программы компания изготовит и испытает ракетные двигатели с использованием как традиционного алюминизированного топлива, так и собственного усовершенствованного топлива ALITEC, которое повышает производительность ракетных двигателей, увеличивая дальность стрельбы и одновременно уменьшая размеры и массу. Компания рассчитывает, что боеприпасы с двигателями, использующими ALITEC, будут поражать цели на дальности, сопоставимой с образцами с гораздо более крупными ракетными двигателями.

Недавно компания получила грант на сумму 14,3 млн. долл. на развитие производства. Инвестиции правительства США дополнены собственными инвестициями в размере 75 млн. долл. для выпуска больших объемов двигателей и снижения их стоимости.

Комментарий ЦАМТО:

В начале 2024 года впервые без официальных комментариев было опубликовано фото транспортно-пускового контейнера HIMARS c боеприпасами небольшого диаметра. Тогда высказывались предположения, что это адаптация установки под советский снаряд для ВС Украины.

Теперь можно утверждать, что в США реализуется программа, в результате которой РСЗО М142 HIMARS в определенной конфигурации станет оснащенным высокоточными боеприпасами аналогом российской РСЗО БМ-21 "Град". В настоящее время в пусковом контейнере HIMARS может размещаться 6 ед. 227-мм неуправляемых или управляемых (GMLRS) реактивных снарядов, одна ОТР ATACMS или две ОТР PRsM.

Можно предположить, что разработка нового реактивного снаряда позволит США получит сравнительно дешевый и массовый высокоточный боеприпас с дальностью стрельбы в несколько десятков километров (возможно, более 40 км), позволяющий поражать большое количество целей.

Оснащение М142 HIMARS транспортно-пусковым контейнером с РС меньшего калибра также позволит повысить конкурентоспособность американской установки, в сравнении с израильской РСЗО PULS и южнокорейской K239, которые позволяют осуществлять пуск РС калибра 122 мм и 130 мм, соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Южная Корея
Продукция
GMLRS
HIMARS
Град РСЗО
Проекты
ГЗЛА
2 комментария
№1
28.03.2025 04:46
Цитата
По оценке компании, одной из проблем современных огневых средств является необходимость увеличения количества боеприпасов на пусковую установку без увеличения габаритов системы. Форм-фактор "4,75 дюйма" потенциально позволяет размещать в одном контейнере РСЗО HIMARS до 30 управляемых реактивных боеприпасов.

Теперь можно утверждать, что в США реализуется программа, в результате которой РСЗО М142 HIMARS в определенной конфигурации станет оснащенным высокоточными боеприпасами [калиберным] аналогом российской РСЗО БМ-21 "Град".
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№2
28.03.2025 10:48
Старое. 122 мм иранский УРС.

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