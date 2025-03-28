В учебных заведениях ВМФ России ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов

Источник изображения: topwar.ru
В высших учебных заведениях, принадлежащих ВМФ России, ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов. Курсантов знакомят с конструктивными особенностями и техническими характеристиками БПЛА различных типов, а также с тактикой их боевого применения.
Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российском оборонном ведомстве.
Курсанты освоят способы борьбы с вражескими дронами, безэкипажными катерами и диверсантами при помощи БПЛА. С будущими морскими офицерами занимаются преподаватели, обладающие практическим боевым опытом применения беспилотников.
Источник изображения: topwar.ru
В ВМФ беспилотные летательные аппараты используются для воздушной разведки на море и в прибрежной зоне, а также для защиты объектов и осуществления атак на противника.
Курсантов обучают не только эксплуатации дронов, но и способам противодействия аналогичной вражеской технике.
По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подобные изменения учебной программы были предсказуемы, так как беспилотная авиация стала широко и повсеместно применяться в условиях современных боевых действий.
- заявил эксперт.
Он считает, что в наши дни без дронов невозможно обойтись ни на фронте, ни на боевом корабле.
Болтенков также обратил внимание, что к системам навигации флотских беспилотников должны предъявляться повышенные требования, так как на водной поверхности отсутствуют ориентиры, имеющиеся на суше.
- отметил эксперт.