В учебных заведениях ВМФ России ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов

Источник изображения: topwar.ru

В высших учебных заведениях, принадлежащих ВМФ России, ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов. Курсантов знакомят с конструктивными особенностями и техническими характеристиками БПЛА различных типов, а также с тактикой их боевого применения.

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российском оборонном ведомстве.

Курсанты освоят способы борьбы с вражескими дронами, безэкипажными катерами и диверсантами при помощи БПЛА. С будущими морскими офицерами занимаются преподаватели, обладающие практическим боевым опытом применения беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

В ВМФ беспилотные летательные аппараты используются для воздушной разведки на море и в прибрежной зоне, а также для защиты объектов и осуществления атак на противника.

Курсантов обучают не только эксплуатации дронов, но и способам противодействия аналогичной вражеской технике.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подобные изменения учебной программы были предсказуемы, так как беспилотная авиация стала широко и повсеместно применяться в условиях современных боевых действий.

Этого следовало ожидать

- заявил эксперт.

Он считает, что в наши дни без дронов невозможно обойтись ни на фронте, ни на боевом корабле.

Болтенков также обратил внимание, что к системам навигации флотских беспилотников должны предъявляться повышенные требования, так как на водной поверхности отсутствуют ориентиры, имеющиеся на суше.

На море нет географических ориентиров типа холмов, ручьев или оврагов, это единообразная среда

- отметил эксперт.