Американское командование отмечает резкое снижение расхода топлива у новой боевой техники

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По мере того, как американская армия внедряет новые технологии для в рамках модернизации войск, командование заявляет о резком росте эффективности новых боевых машин.

По словам командира бригады МТО 25-й пехотной дивизии полковника Криса Джонсона, машина пехотного отделения ISV потребляет гораздо меньше топлива по сравнению со своим предшественником HMMWV.

ISV, основанная на конструкции пикапа Chevrolet Colorado ZR2, является лёгким небронированным транспортёром с гибридно-электрической силовой установкой.

Если говорить о чём-то конкретном, то нашей роте «Альфа» в ходе учения пришлось израсходовать всего 10,2 тыс. литров топлива из-за низкой скорости его потребления ISV. В то же время в прошлом году Humvee 1980-х годов сожгли 170,3 тыс. литров

- приводятся его слова в издании Defense One.

ISV ISV

В других подразделениях специалисты по материально-техническому обеспечению используют внешние источники питания, чтобы сократить время работы генераторов до 6 часов в день, что не только снижает расход топлива, но и уменьшает сигнатуру при проведении тактических операций.

Теперь у меня нет заметных «следов» на земле

- отметил полковник.

По словам главы Объединённого командования МТО генерал-майора Мишель Донахью, следующим этапом станет интеграция беспилотных систем. Прямо сейчас дроны могут доставлять топливо или боеприпасы на поле боя. Но пока что роботы действуют на небольших расстояниях, в связи с чем требуется решить эту проблему.