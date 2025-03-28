Чемезов заявил о невозможности дистанционного отключения российского оружия

Глава «Ростеха» Чемезов: Российское оружие невозможно отключить дистанционно
Российское оружие, в отличие от американского, невозможно отключить дистанционно. Об этом изданию «Эксперт» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«У нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят», — сказал руководитель.
По его словам, огромный интерес к российской военной технике за рубежом связан с ее успешным применением в реальных конфликтах.
В феврале концерн «Уралвагонзавод» заявил, что танк Т-90М, госиспытания которого завершили пять лет назад, можно считать самым продвинутым в мире.
В декабре Чемезов назвал Су-57 единственным в мире авиационным комплексом, который доказал право называться истребителем пятого поколения.