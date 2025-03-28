В Китае представили первого в мире аварийно-спасательного робота, функционирующего при «экстремальных» температурах

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Первый в мире аварийно-спасательный робот и аварийно-транспортный робот, независимо разработанные китайскими компаниями CSSC Haishen и базирующейся в Ханчжоу компанией DEEP Robotics, официально дебютировали в среду в Пекине, сообщает издание Global Times.

Издание отмечает, что роботы могут широко применяться для спасения людей при стихийных бедствиях, так как способны стабильно функционировать при температуре от -20 °C до +55°C. При этом сложно назвать температуру в -20 °C по-настоящему экстремальной.

Новые «спасатели» могут передвигаться в трех вариантах: на четырех ногах, на колесах и на гусеницах. Роботы могут также применяться и на поле боя, например, для оказания первой медицинской помощи, а также для транспортировки раненых. Для этого их оснастили портативным устройством неотложной медицинской помощи с ключевыми функциями: мониторинг, инфузия, ультразвук, дефибрилляция, искусственное дыхание и подача кислорода.

Запуск этих роботов восполняет глобальный пробел в интеллектуальных возможностях оборудования для экстренной медицинской помощи

- пишет официальная газета Министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily.

По словам экспертов, подобные инновации устраняют многие ограничения традиционных ручных методов аварийно-спасательных работ и эффективно удовлетворяют спрос на интеллектуальное аварийно-спасательное оборудование, которое является эффективным, легким и способно быстро оказывать медицинскую помощь.