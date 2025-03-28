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Военное обозрение

«Создан всего за несколько месяцев»: Швеция показала комплекс ПВО Loke против дронов

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Швеции в сотрудничестве с местным концерном Saab создали новую систему ПВО, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Соответствующие фотографии были показаны подрядчиком.

Система, получившая название Loke, была разработана, испытана и введена в эксплуатацию всего за несколько месяцев, а именно 84 дня.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается подрядчиком, комплекс охватывает весь процесс перехвата – от обнаружения до контроля результатов огня. Система использует радар Giraffe 1X компании Saab для обнаружения и классификации угроз; малогабаритную систему управления и контроля, созданную на основе концепции SHORAD; и боевую установку Trackfire для ведения боя, которая ранее была размещена в составе шведских войск на десантно-штурмовых катерах Stridsbåt 90.

Источник изображения: topwar.ru

Trackfire состоит из сенсоров, средств управления, дисплея, видеотрекера и вооружения, которое может быть представлено широким кругом средств поражения: М2 HMG 12,7 мм, FN MAG58 7,62 мм, Мк19 40x53 мм, H&K GMG 40x53 мм. Вес боевого модуля составляет 280 кг (без оружия и боеприпасов).

Источник изображения: topwar.ru

За счет использования уже существующих компонентов и их комбинирования с новыми решениями был достигнут быстрый и гибкий процесс разработки. На данный момент цель состоит в том, чтобы полностью интегрировать Loke в состав ВВС Швеции к концу 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
Heckler & Koch
Проекты
БПЛА
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