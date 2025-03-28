В сети появилось фото группы истребителей F-16 с опознавательными знаками ВВС Украины

Источник изображения: topwar.ru

Военные самолеты производства США теперь стоят на вооружении ВСУ. Речь идет об истребителях F-16, которые сначала занимались патрулированием западноукраинских областей, но теперь все чаще появляются над прифронтовой территорией.

В сети появилось фото группы истребителей F-16A Fighting Falcon с опознавательными знаками ВВС Украины. Остается неизвестным, в каком именно районе проводилась съемка.

Три американских самолета движутся в плотном строю. На их пилонах размещены авиаракеты AIM-9L и AIM-120.

Сейчас украинские военные чаще всего применяют американские F-16 для прикрытия своих самолетов МиГ-29 и Су-24, когда они производят пуски управляемых авиабомб. При этом истребители производства США находятся на небольшой высоте, чтобы не попасть под удар российских зенитчиков.

Впрочем, несколько дней назад расчету ЗРК С-400 россиян все же удалось сбить F-16. При этом наведение на цель зенитной ракеты осуществлял пилот истребителя Су-35 ВКС России. Несмотря на попадание, украинскому летчику удалось сохранить свой самолет, посадив его на брюхо. Еще один такой американский истребитель был уничтожен огнем украинской системы ПВО.

Недавно в сети также стали появляться сгенерированные нейросетью изображения неизвестного несуществующего военного самолета. Утверждается, что на них показан якобы разрабатываемый на Украине истребитель пятого поколения, который будто бы поступит на вооружение ВСУ в 2027 году. Похоже, что при помощи такого странного вброса украинские пропагандисты пытаются поднять боевой дух своих граждан.