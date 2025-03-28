Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage

ЦАМТО, 27 марта. Владимир Зеленский заявил о договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном увеличивать количество французских истребителей Mirage на Украине.

"Очень хорошо показали себя ваши, а теперь уже наши боевые самолеты Mirage-2000... Мы проговорили, что будем увеличивать количество этих истребителей", – заявил В.Зеленский 26 марта на совместной с Э.Макроном пресс-конференции в Париже.

Как напоминает агентство, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в феврале заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.