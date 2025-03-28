В Хорватию прибыл 11-й истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 27 марта. Минобороны Хорватии объявило о прибытии в страну 11-го из 12 приобретенных из состава ВКС Франции многоцелевых истребителей "Рафаль".

Самолет совершил посадку на авиабазе им. полковника Макро Живковича в Загребе.

Как ожидается все 12 самолетов "Рафаль" (полная эскадрилья) будут находиться на территории страны к концу апреля 2025 года.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич в рамках официального визита 24 марта во Францию посетил штаб-квартиру Dassault Aviation, где обсудил возможности дальнейшего сотрудничества по модернизации и оснащению самолетов вооружением, а также потенциальные инвестиционные проекты французской компании в Хорватии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года Министерства обороны Франции и Хорватии в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку для ВВС Хорватии из состава ВКС Франции 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных), а также сопутствующего оборудования, запасных частей, вооружений, тренажеров и услуг. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истек в 2024 году.

Согласно графику, до конца 2023 года ВВС Хорватии должны быть переданы четыре самолета, в течение 2024 года – еще четыре истребителя. Последние четыре истребителя "Рафаль" должны быть получены в начале 2025 года. ВС Хорватии намерены эксплуатировать "Рафаль" до начала 2050-х годов.

Одновременно был заключен контракт на логистическую поддержку в течение трехлетнего периода. Стоимость всего пакета составляет 1,15 млрд. евро (1,21 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться с 2021 по 2026 гг.

Передача первых двух двухместных самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года. До апреля 2024 года истребители применялись для испытаний и обучения во Франции, после чего выполнили перелет в Хорватию.

Истребители входят в боевой состав 191-й истребительной авиаэскадрильи 91-го авиакрыла ВВС Хорватии.